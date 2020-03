Overdose tricolor: Bahia jogará duas vezes no mesmo dia na Fonte

O torcedor do Bahia que for à Fonte Nova no próximo sábado (7) terá direito a pedir bis. Literalmente. Isso porque o tricolor vai jogar contra o Confiança, pela Copa do Nordeste, às 16h, e mais tarde, às 19h, entra em campo novamente com o time de aspirantes para enfrentar o Doce Mel em partida válida pelo Campeonato Baiano.

A decisão foi tomada nesta segunda-feira (2), quando a Federação Baiana de Futebol (FBF) publicou a tabela atualizada com os jogos da 7ª rodada do estadual. Antes, a partida contra o Doce Mel estava agendada para o dia seguinte, o domingo, 8 de março.

Por se tratar de rodada dupla, a compra de um ingresso dá direito a assistir aos dois jogos. O setor mais barato custa R$ 60 / R$ 30 (meia), e o mais caro, R$ 160 - ainda não está à venda. O Bahia informa que os benefícios aos sócios também serão dobrados. Por exemplo, o associado terá direito a comprar 14 cervejas pela metade do preço, em vez das sete habituais.

Representado pelo time principal, comandado por Roger Machado, o Bahia é o terceiro colocado no Grupo A da Copa do Nordeste e tem pela frente uma pedreira. O Confiança é líder do Grupo B e dono da melhor campanha do regional com 13 pontos. O time sergipano está invicto no regional, com quatro vitórias e um empate.

Vencer o Confiança é uma chance de alavancar de vez o ano do Esquadrão, que já flertou com a turbulência após a eliminação na Copa do Brasil para o River logo na primeira fase e derrota no primeiro Ba-Vi do ano por 2x0 em plena Fonte Nova de torcida única. Aquele clássico foi, inclusive, o último compromisso do time como mandante pela Copa do Nordeste. Depois, empatou com o Ceará (2x2) e venceu o CSA (2x0), ambos fora de casa.

O próximo sábado será repleto de atrativos para o torcedor tricolor. Além dos dois jogos em sequência, também há expectativa para a estreia de Rodriguinho, meia contratado na semana retrasada.

No Campeonato Baiano, os comandados por Dado Cavalcanti vivem lua de mel com a torcida após vencer o Ba-Vi no domingo (1º) dentro do Barradão por 2x1. O Bahia lidera o estadual com 14 pontos e tem uma campanha invicta de quatro vitórias e dois empates.

Contra o Doce Mel, vice-lanterna do estadual, será o primeiro jogo do time de Dado na Fonte Nova. Antes disso, as partidas em casa pelo Baiano aconteceram no estádio de Pituaçu: 2x0 contra o Vitória da Conquista e empate amargo contra o Jacuipense (1x1), levando gol no apagar das luzes.

Não é a primeira vez

Apesar de incomum, não será a primeira vez que o Bahia jogará duas vezes no mesmo dia. Em 2016, a equipe goleou o Galícia por 4x0 pelo Campeonato Baiano e ganhou da Juazeirense por 2x1 pela Copa do Nordeste.

A diferença é que, naquela noite de 9 de março, o compromisso pelo estadual foi na Fonte Nova e o do regional aconteceu no estádio Paulo de Souza Coelho, em Petrolina, município pernambucano vizinho a Juazeiro.