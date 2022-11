Ovni? Pilotos de avião relatam luzes misteriosas no céu de Porto Alegre

A aparição de luzes no céu causou curiosidade em pilotos e controladores que estavam trabalhando no Aeropoto Salgado Filho, na cidade de Porto Alegre (RS), na noite do último sábado (5).

O estanho caso foi registrado pela Central de Controle do local por volta de 23h. As luzes eram semelhantes a iluminação de um avião. Contudo, equipes do aeroporto afirmaram que não havia nenhuma outra arenonave naquele momento. Veja:

Os relatos são de as luzes se moviam e apagavam rapidamente. O piloto do voo TAM 3406, que decolou de Guarulhos (SP) para Porto Alegre, descreveu a aparição das luzes da seguinte forma: "às vezes é uma, às vezes duas ou três".

O piloto do voo Azul 4657 também disse ter avistado as luzes desde o aeroporto de Confins, em Belo Horizonte. Segundo ele, as luzes eram em "aspiral”, girando bem forte.

As informações são do Uol e do Metrópoles.