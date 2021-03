Pablo é regularizado e pode estrear pelo Bahia contra o Vitória

O Bahia ganhou reforço para o clássico contra o Vitória, marcado para o próximo sábado (13), às 16h, no Barradão. Primeira contratação do tricolor para a temporada 2021, o volante Pablo teve o nome publicado o Boletim Informativo Diário da CBF (BID) está liberado para estrear.

Pablo vem treinando com o elenco do Bahia na Cidade Tricolor desde a semana. Existia a expectativa de que ele fosse relacionado para o duelo contra o Campinense, disputado na última terça-feira (9), pela primeira fase da Copa do Brasil, mas o jogador foi regularizado dentro do prazo para o confronto.

Aos 21 anos, Pablo chega ao tricolor bom boas referências após ter sido campeão da Série C pelo Vila Nova no ano passado. Agora o técnico Dado Cavalcanti passa a contar com mais uma opção de volante, setor carente desde as saídas de Gregore, Ronaldo e Elton.

Após golear o Campinense por 7x1, o elenco do Bahia volta aos treinos nesta quinta-feira (11), quando inicia os preparativos para o clássico do Barradão, pela Copa do Nordeste.