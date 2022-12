Pacotaço aprovado ontem por vereadores de Salvador inclui leis sem nexo e utilidade

Apesar da visibilidade concentrada sobre a proposta que garante acesso aos medicamentos à base de cannabis no SUS da capital Salvador, de autoria do vereador André Fraga (PV), o megapacote aprovado ontem pela Câmara Municipal traz uma série de projetos de lei sem qualquer utilidade real ou impossíveis de serem viabilizadas. Entre eles, o que libera o uso de bermudas por motoristas e cobradores em serviço no sistema de transporte público de Salvador. Já Anderson Ninho (PDT) emplacou a proposta que cria o Calçadão das Estrelas da Música Baiana, ideia copiada da célebre Calçada da Fama de Hollywood. Na mesma leva, passou também a proibição de piercing e tatuagem em animais domésticos, inciativa da vereadora licenciada Marcelle Moraes (União Brasil), secretária municipal de Sustentabilidade.

Madrinha do bairro

A petista Marta Rodrigues, por sua vez, conseguiu aprovar um projeto que batiza o carnaval organizado pela prefeitura em Itapuã com o nome de Circuito das Águas.

Além da realidade

O balaio de matérias sem efetividade ou relevância avalizado pela Câmara de Vereadores inclui ainda a instalação obrigatória de câmeras na farda dos seguranças de shopping e a implantação de um programa de educação financeira para alunos das escolas públicas municipais, respectivamente, de Alberto Braga (Republicanos) e Cátia Rodrigues (União Brasil). Para que virem leis, contudo, precisam antes da sanção do prefeito Bruno Reis.

De porta em porta

Disposto a ganhar o comando da Secretaria de Desenvolvimento Econômico no governo de Jerônimo Rodrigues (PT), o deputado estadual Ângelo Almeida (PSB) iniciou uma cruzada em busca de apoio na cúpula da Federação das Indústrias da Bahia (Fieb). No entanto, enfrenta barreiras.

Fila preferencial

Embora deem tratamento cordial às investidas de Ângelo Almeida, pesos-pesados da Fieb sinalizaram ao futuro governador que preferem um nome mais técnico e menos político no cargo. No caso, o atual secretário estadual de Ciência, Tecnologia e Inovação, André Joazeiro.

Nervos em alta

A articulação política do Palácio Thomé de Souza e vereadores da base aliada respiram uma atmosfera de tensão e expectativa cada vez maior com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre a eleição que assegurou o terceiro mandado seguido para Geraldo Júnior (MDB) na presidência da Câmara. As dúvidas que rondam o voto dos 11 ministros da Corte deixou o clima de ansiedade em níveis jamais vistos na Casa.

Nó apertado

Cardeais do bloco petista confidenciaram à Satélite que o Palácio de Ondina enfrenta dificuldades para concluir o quebra-cabeça relativo à divisão de cargos entre partidos governistas. Em especial, no PSD, PT, MDB e PV. Dai a demora para anunciar o secretariado que tomará posse em janeiro.