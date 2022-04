Pacotão Série C: Vitória fecha mais quatro contratações para o Brasileiro

Às vésperas da estreia na Série C do Brasileiro, o Vitória acertou a contratação de mais quatro jogadores. O goleiro Saulo, o lateral direito Daniel Bolt, o volante Léo Gomes e o zagueiro colombiano Hector Urrego chegarão à Toca do Leão nos próximos dias. O acerto com eles encerra a busca da diretoria rubro-negra para reforçar o elenco para a disputa nacional, ao menos nesse momento, já que aquisições pontuais podem ocorrer ao longo do campeonato.

No total, o pacotão de reforços para a Série C tem nove nomes, todos contratados após a eliminação precoce no Baiano. Além dos quatro citados anteriormente, o zagueiro Rafael Ribeiro, ex-Náutico, já treina na Toca desde a última segunda-feira (4). Finalistas do Baianão, os meias Dionísio e Miller, do Atlético de Alagoinhas, estão acertados com o Leão.

O lateral esquerdo Guilherme Lazaroni e o volante Gustavo Blanco integram normalmente o grupo e estão regularizados. Com dor muscular, o primeiro está vetado pelos médicos. O segundo está à disposição do técnico Geninho e deve ser relacionado para o jogo contra o Remo, sábado (9), às 17h, no estádio Baenão, em Belém. O jogo marca a estreia do Vitória na Série C.

O lateral direito Daniel Bolt e o volante Léo Gomes não irão onerar os cofres rubro-negros. Emprestados, eles terão os salários pagos pelo Athletico-PR. Revelado pelo Vitória, Léo Gomes já trabalhou com Geninho em 2018 e 2019. Vendido pelo Leão à equipe paranaense, o volante não conseguiu se firmar no Furacão. Depois, defendeu também clubes como América-MG e Chapecoense.

Este ano, Léo Gomes disputou 10 jogos pelo São Bernardo, três deles como titular, pelo Campeonato Paulista. Ele se apresenta na Toca na quinta-feira (7). Daniel Bolt só deve chegar a Salvador na segunda-feira (11). Ele estava no Athletico-PR e disputou seis partidas do estadual, todas como titular. Ele tem 22 anos, se profissionalizou em 2020 no Fluminense e, como o próprio apelido sugere, tem a velocidade como uma das principais características.

Ex-Ferroviária de Araraquara, o goleiro Saulo tem 36 anos e está dentro do perfil de jogador experiente que o Vitória buscava para reforçar a posição, atualmente defendida pelo prata da casa Lucas Arcanjo. O elenco também conta com outros dois jogadores revelados na base, Cabral e Yuri, que vinham ficando como opção no banco de reservas. Saulo defendeu a Ferroviária em 79 jogos e, antes, vestiu a camisa de clubes como Guaratinguetá, São Caetano e RB Brasil. Ele chega à Toca na sexta-feira (8).

O zagueiro colombiano Héctor Urrego, de 29 anos, deve se apresentar no sábado (9). Ele estava jogando o Campeonato Colombiano pelo Jaguares de Córdoba. Em seu país de origem, também já atuou, por exemplo, no Independiente Medellín e no Santa Fé, além de em outras agremiações na América do Sul, como Sol de América, do Paraguai, Curicó Unido, do Chile.