Pacote com gás sarin é enviado a instalação do Facebook na Califórnia

Uma instalação postal do Facebook foi esvaziada nesta segunda-feira em Menlo Park, Califórnia, após duas pessoas terem possivelmente sido expostas a sarin.

O chefe do departamento de bombeiros da cidade, Jon Johnston, disse que um teste feito com a correspondência enviada ao Facebook atestou positivo para sarin, embora não haja sinais de ferimentos. "Estamos fazendo a verificação na área", disse.

Porta-voz do Facebook, Anthony Harrison disse que quatro prédios foram esvaziados, e, posteriormente, três foram liberados para que as pessoas pudessem voltar ao trabalho.

O pacote suspeito foi entregue no local por volta de 11h (horário local), em uma das salas de correspondência da empresa, disse.

Os Centros Federais de Controle e Prevenção de Doenças apontam que o sarin é um agente químico de guerra, caracterizado por ser um líquido claro, incolor, inodoro e insípido.

Ele pode evaporar no ambiente, despertando os sintomas nas pessoas ao redor em alguns segundos. Os centros disseram, ainda, que as pessoas que forem levemente expostas a sarin tendem a se recuperar completamente. Fonte: Associated Press.