Padarias poderão funcionar mesmo em bairros com restrições

O prefeito ACM Neto anunciou nesta quinta-feira (28) que as padarias e delicatessens poderão continuar funcionando mesmo em bairros com medidas mais restritas no combate ao coronavírus. Neto participou da inauguração do Restaurante Popular Cuidar de Pau da Lima.

Agora, as panificadoras devem funcionar das 6h às 20h e controlar o acesso de clientes - um para cada 9 metros quadrados do local, ou um cliente para cada funcionário disponível para atendê-lo. Não será permitida entrada de mais de uma pessoa acompanhada, salvo exceções de necessidade comprovada. A fila deve ser demarcada respeitando distância de 1,5m entre clientes. O uso de máscara é obrigatório para clientes e funcionários. Não será permitido consumo dentro das lojas (veja as medidas completas abaixo).

"Houve um análise e compreendemos que, em muitos bairros, as panificadoras cumprem o papel de abastecimento das famílias, com caráter de essencialidade. Por isso, e após nos reunirmos com essa categoria, decidimos permitir a abertura desses estabelecimentos mesmo nos bairros com restriçôes regionalizadas", explicou o prefeito.

O novo protocolo de funcionamento foi acordado entre a prefeitura e o Sindicato da Indústria de Panificação e Confeitaria de Salvador (Sindipan). Essas orientações serão válidas para todos os empreendimentos do tipo na cidade, mesmo em bairros sem medidas de restrições.

Confira:

- Só será permitido o acesso às lojas de um cliente a cada nove metros quadrados ou equivalente ao número de empregados atendentes disponíveis em cada momento;

- Não será permitida a entrada de mais de uma pessoa por unidade familiar, excetuando-se clientes idosos e que comprovadamente necessitem de acompanhantes;



- Na hipótese da necessidade de formar fila de clientes na área externa, deverá ser demarcado o distanciamento entre clientes a cada um metro;



- Uso obrigatório de máscaras a todos os empregados, inclusive de produção, bem como dos clientes dentro dos estabelecimentos;



- Obrigatoriedade de disponibilizar para todos os clientes, na entrada da loja, álcool a 70° através de um trabalhador exclusivamente para essa tarefa ou por meio mecânico;



- Disponibilizar álcool a 70º em todos os locais que permitam a limpeza das mãos, a qualquer hora, por vontade dos clientes e empregados, com prioridade para os balcões de atendimento e caixas;



- Fornecer aos empregados, sem custo, álcool a 70º para uso após a saída e na chegada à loja;



- Não será permitido nenhum tipo de consumo interno de alimentos por parte de empregados ou clientes;



- Horário de funcionamento das 6h às 20h;

- Distribuir a cada empregado uma cartilha de recomendações de higiene básica de combate ao coronavírus. Fazer constar na cartilha o número do telefone 155 como meio de orientação sobre o coronavírus;



- Liberar do trabalho o empregado, sem necessidade de atestado médico, que apresentar qualquer sintoma da Covid-19, a exemplo de febre, tosse, dor nas costas e perda de olfato. Nesse caso, o trabalhador deve comparecer ao médico para análise clínica;



- Usar os empregados que tinham função de manobristas somente para orientação do trânsito;



- Disponibilizar gravação, para as empresas que tenham esse sistema interno, de imagens como forma de demonstrar o cumprimento das regras não só durante a fiscalização, mas como também em período liberado pela Prefeitura para funcionamento.

Polêmica

Na Pituba, durante o período de restrições, as padarias não estavam incluídas entre os serviços que podiam continuar abertos. As que foram encontradas funcionando pela fiscalização acabaram interditadas pela prefeitura.

O Sindicato de Panificação, com apoio da Associação dos Proprietários de Padaria da Bahia, chegou a recorrer à Justiça em busca do funcionamento. "Somos consideradas atividades essenciais e de interesse público nacional, reguladas pelo decreto nº 27048 12/08/49 que regulamentou a lei nº 605/49. Somos assessorados também pela ABIP (Associação Brasileira da Indústria de Panificação). O que devemos respeitar são as regras de distanciamento social, uso de máscara de todos os trabalhadores e clientes, disponibilizar alcool em gel em toda loja, higienizar todos os utensílios e equipamentos da loja dentro das normais da vigilância", disse a diretora do Sindicato, Maria da Conceição, em nota enviada à imprensa na ocasião.