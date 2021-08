Padrasto é preso suspeito de estuprar enteada de 8 anos em Simões Filho

Um homem, que não teve a identidade divulgada, foi preso no sábado (31) após ser acusado de estupro de vulnerável contra a enteada de oito anos na cidade de Simões Filho, na Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil Ele foi flagrado pela mãe da vítima cometendo os abusos e fugiu em seguida. O estupro aconteceu no dia 21 de julho e ele foi preso por investigadores da 22ª Delegacia , de Simões Filho, neste sábado em um sítio na zona rural daquele município.

O delegado Leandro Acácio, titular da 22ª Delegacia, afirmou que diversos elementos apontaram a autoria do crime. “Entre os elementos coletados, o depoimento da mãe da vítima foi fundamental para as investigações. Ela flagrou o autor cometendo abusos contra a filha, confirmando a autoria do crime”, informou o delegado, em nota.

Logo após ser flagrado cometendo o crime, o homem fugiu. Ele teve a prisão decretada pela Vara Criminal da Infância e Juventude da comarca de Simões Filho. O autor passou por exames de lesões, segue preso e poderá responder por crime de estupro de vulnerável.



Desde 3 de janeiro de 2020, segundo lei Nº 13.869, a lei de abuso de autoridade, nomes de suspeitos de crimes não podem ser divulgados.