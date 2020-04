Padre adota sistema de 'drive-thru' para confissões em Santa Catarina

Um padre tomou uma medida no mínimo inusitada na cidade de São Francisco do Sul, no Norte de Santa Catarina. Representante da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no bairro Oxford, ele começou a fazer confissões por meio de "drive-thru".

O local para as confissões foi montado no estacionamento da igreja. Os fiéis permanecem no carro e assim seguem as orientações de evitar o contato por conta da pandemia do novo coronavírus. De acordo com o paroco, a ideia é manter o ato religioso em dia.

“Eu recebi essa ideia de um padre amigo meu que é de Portugal e sei que outros sacerdotes também fizeram aqui no Brasil. O importante é que a pessoa tenha feito uma boa preparação antes com exame de consciência adequado”, explicou o padre Fábio Bosco ao G1 de Santa Catarina.

Já no sul do estado, na cidade de Tubarão, a ideia adotada para "encher" as missas diárias foi colocar fotos dos fieis no bancos da igreja. A celebração também é transmitida via internet.