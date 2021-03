Padre morre após socorrer duas pessoas que se afogavam em açude

Um padre de 38 anos morreu após salvar duas pessoas que se afogavam dentro de um açude em Serra Negra, na zona rural de Bezerros, no Agreste de Pernambuco.

Fernando de Lima Silva tinha 38 anos e tinha como lema sacerdotal "O Bom Pastor dá a vida por suas ovelhas". De acordo com a investigação, o padre entrou no açude e socorreu duas pessoas que estavam se afogando, mas não conseguiu se salvar. A polícia ainda investiga quem são as pessoas que se salvaram e o que aconteceu com o padre no momento do afogamento.

Padre Fernando, que nasceu na cidade de Taquaritinga do Norte, também no Agreste de Pernambuco, atualmente atuava como administrador da Área Pastoral Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Gravatá. Ele foi ordenado padre em 2014.

Em nota, a Prefeitura de Gravatá disse que o carro levando o corpo do sacerdote vai passar por algumas ruas da cidade, priorizando as comunidades onde ele celebrava, além da matriz de Sant'Ana, no Centro. Em seguida, o velório e o enterro serão realizados.