Pai consegue salvar filho de afogamento em rio mas, cansado, morre afogado

Um pai de 36 anos morreu afogado na última quarta-feira (16) no rio Teles Pires, no Mato Grosso. Segundo o portal O Livre, antes de morrer, o homem conseguiu salvar seu filho de 8 anos que estava sendo levado pela correnteza.

O homem tinha passado o dia com a esposa e os dois filhos no local que é considerado uma praia de água doce.

No fim do dia, quando se preparavam para deixar o local, o filho de oito anos voltou a entrar no rio e foi para uma parte mais funda, com correnteza.

O pai entrou na água para socorrê-lo e conseguiu pegar o menino e entregar à mãe. Porém, ele não conseguiu sair do rio e afundou, não sendo mais visto pela família.

Os bombeiros foram acionados por volta das 18 horas. Como já estava de noite, as buscas ao homem só puderam ser iniciadas na manhã do dia seguinte, às 6 horas.

O corpo da vítima foi encontrado por volta das 7h40.