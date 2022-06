Pai de ciclista morto no Dique do Tororó recupera bicicleta do filho

O pai do ciclista morto durante um assalto no Dique recuperou a bicicleta do filho nesta segunda-feira (13). Eliecer Castro compareceu na Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), na Baixa do Fiscal, e retirou o veículo que havia sido localizado na sexta (10).

De acordo com a Polícia Civil, a DRFR aprofunda as investigações do latrocínio de Rodrigo Castro após a recuperação da bicicleta levada pelos autores do crime. Demais detalhes não foram divulgados para preservar o sigilo necessário para a apuração do caso.

(Foto: Acervo Pessoal) (Foto: Acervo Pessoal)

Crime

O ciclista e professor de educação física, de 24 anos, pedalava sozinho no Dique do Tororó, por volta das 21h do dia 1º de junho, quando foi baleado e morto. Segundo a Polícia Civil, Rodrigo foi vítima de assalto por dois ladrões que levaram a bicicleta.

"Ele estava com fone de ouvido e a gente foi conversando durante todo percurso. Como eu estava no plantão, dava para conversar tranquilo. Chegou o momento do percurso que só ouvi as pessoas que chegaram nele, 'polícia, polícia', cheguei a achar que era uma abordagem. Mas aí teve os tiros. A última coisa que ele falou foi 'Ai, amor, tiro, tiro, tiro'. E acabou. Ele não falou mais, não respondeu, e a ligação continuou", contou a namorada dele, Cíntia, à TV Bahia.

Alarmada, Cíntia acionou um amigo e a mãe do namorado e começaram a buscar por Rodrigo. Ela saiu do trabalho e foi até o HGE, mas já encontrou o namorado sem vida. "Fico indignada porque as pessoas estão matando as outras por nada. Por objetos, um celular, uma bicicleta", lamentou.

Ele chegou a ser socorrido ao Hospital Geral do Estado (HGE), mas não resistiu aos ferimentos. Segundo os familiares, Rodrigo estava praticando ciclismo para treinar para um concurso da polícia.

Rodrigo também fazia trabalhos como modelo (Foto: Reprodução/Facebook)

Na última terça-feira (7), familiares e amigos participaram da missa de sétimo dia do professor de educação física, quando ele completaria 25 anos.

A cerimônia aconteceu na Igreja de São Pedro, na Piedade. O pai do ciclista, Eliecer, se emocionou durante a missa. Em entrevista à TV Bahia, ele contou que planejava uma festa de aniversário surpresa para o filho.