Pai de turista que morreu afogado no Buraco Azul denuncia negligência da empresa

O corpo de Uilgner Rodrigues, de 30 anos, vítima de afogamento na segunda-feira (21), no litoral do Ceará, foi velado na manhã desta quinta (24), em Guarujá, no litoral de São Paulo. Presente no velório, Ariel Rodrigues, pai do rapaz, desabafou sobre a trágica perda do filho.

"Aconteceu esse desastre aí. Por todos os relatos que a gente ouviu e pelo o que a namorada falou para a gente, tudo aconteceu por conta de uma negligência do local", disse ao G1.

Leia mais: Buraco Azul: Ator da Globo revela ter sido ameaçado após morte de turista no CE

Uilgner e a namorada, Bianca Carvalho, visitavam a atração Buraco Azul, localizada no município de Cruz, quando acabou se afogando no lago. Após o afogamento, ele foi encaminhado em um helicóptero particular até um posto de saúde na localidade do Preá e, posteriormente, para a Unidade de pronto Atendimento (UPA) de Jericoacoara, mas não resistiu. O restaurante Buraco Azul informou que sua equipe de segurança aquática do realizou o socorro e atendimento de imediato, mas não conseguiram salvar a vítima.

"No local só tinha dois salva-vidas, não tinha um bote, não tinha cilindro de oxigênio, não tinha ambulância, não tinha nenhum aparato para condição de dar um socorro para ele. Assim como foi meu filho, quero que sirva de exemplo para que os políticos tomem providências para que não aconteça mais", afirmou o pai de Uilgner.

"Meu filho é o filho que todo pai e toda mãe sonhava ter. Meu filho era uma pessoa maravilhosa, um excelente pai, excelente filho, irmão, amigo de todo mundo. Meu filho era uma pessoa fora de série. Estava no melhor momento da vida dele, estava amando, estava bem de vida com tudo, estava malhando, cuidando do corpo dele, cheio de saúde", comenta.

Após o caso, o empreendimento foi fechado por tempo indeterminado, mas, para Ariel Rodrigues, isso não será o suficiente. "Não adianta fechar (o local), a questão não é fechar ou interditar porque também tira o pão de pessoas que trabalham. A questão é dar segurança ao local, que não tem estrutura para tudo aquilo ali".

Ator da Globo tentou salvá-lo

O ator Bruno Miranda, conhecido pelo personagem Borat, de Amor & Sexo (Globo), estava visitando o local com a esposa, Mariana, e conta que tentou socorrer Uilgner. Em entrevista ao UOL, ele disse que o casal está em viagem de férias e que, no início da tarde de hoje, os dois decidiram visitar o Buraco Azul, atração localizada na comunidade de Caiçara, zona rural do município de Cruz, no litoral cearense, nas proximidades de Jericoacoara.

Reação dos populares

No local do afogamento, foi registrada muita confusão e até tentativa de agressão contra a equipe de saúde, que foi hostilizada. Turistas e pessoas relataram que "não houve socorro no local, não havia salva-vidas". Ainda reclamaram da demora no resgate e falta de estrutura.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS-CE) informou que equipes do Batalhão de Policiamento Turístico (BPTur) da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) foram acionadas para a ocorrência de óbito por afogamento.

"A vítima foi socorrida por terceiros e encaminhada para uma unidade de saúde, mas não resistiu", reforçou a SSPDS. O caso é acompanhado pela Delegacia Municipal de Cruz, unidade da PC-CE responsável pela região.