Pai do deputado estadual Carlos Geilson morre de covid-19

Pai do deputado estadual e radialista feirense Carlos Geilson (PSDB), Carlos Gomes da Silva faleceu, nesse domingo (7), aos 86 anos, em decorrência de complicações causadas pela covid-19. O sepultamento ocorre na tarde desta segunda-feira (8), em Feira de Santana, onde o óbito ocorreu.

O parlamentar falou sobre a perda, em uma postagem nas redes sociais: "1935/2021. Carlos Gomes da Silva, Carlito como era mais conhecido se foi. Perdeu a vida para o corona vírus. Obrigado a todos pelas orações e corrente de fé. Agradeço em nome da minha família".

Em sinal de luto, o presidente da Assembleia Legislativa da Bahia (Alba), deputado Adolfo Menezes, em acordo com os líderes partidários, transferiu para essa terça (9), às 10h, uma votação importante na Casa, e prestou condolências ao colega de parlamento.

“Rogo a Deus que conforte meu amigo Carlos Geilson, toda a sua família e a todos que tiveram o privilégio de conviver com o patriarca, que vem a ser outra vítima dessa pandemia cruel que já enlutou 12 mil famílias baianas e outras quase 270 mil no Brasil”, declara Adolfo, em seu nome e do Poder Legislativo da Bahia.



Entre as votações adiadas estão a do Projeto de Lei 24.041/2020, que trata do empréstimo de R$ 500 milhões do Banco do Brasil à Embasa, e a do Projeto de Decreto Legislativo 2.932/2021, que dispõe sobre o estado de calamidade pública nos municípios da Bahia.