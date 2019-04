Pai tenta matar filho atropelado após jovem defender a mãe em briga

Carro usado pelo pai para tentar matar o filho (Foto: Divulgação/PCDF)

Um homem de 52 anos, que não teve a identidade revelada, foi detido após tentar matar o filho de 18 anos atropelado. O crime ocorreu em 18 de abril, véspera da Sexta-feira Santa, na região de Santa Maria, no Distrito Federal. O caso repercutiu nesta terça (23).

De acordo com o jornal Correio Braziliense, o suspeito teria chegado embriagado na casa da família e, ao ser questionado pela companheira, passou a agredi-la verbalmente. O jovem teria tentado defender a mãe e os irmãos, no entanto, foi atacado em seguida. A 33ª Delegacia de Polícia (Santa Maria) investiga o caso. O acusado responderá por tentativa de homicídio.

De acordo com informações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a discussão familiar ocorreu por volta das 19h. O jovem estava com a mãe e os irmãos na casa, quando o pai chegou alterado.

"A companheira questionou o motivo de o suspeito estar bebendo, uma vez que ela havia pedido dinheiro para fazer compras no mercado. A partir daí, o homem passou a humilhar a mãe em frente aos filhos e partiu para cima dela, a fim de agredi-la fisicamente", explicou o delegado que investiga o caso Alberto Rodrigues ao Correio Braziliense.

Neste momento, os filhos impediram o acusado de concretizar a violência doméstica. Para mudar o foco do pai, o jovem de 18 anos foi até o carro do suspeito e quebrou o vidro do motorista. Em seguida, ele fugiu da casa, mas foi alcançado pelo homem, que dirigia o veículo.

Quando o pai avistou a vítima, iniciou a perseguição. Ele jogou o automóvel contra o filho, que estava em frente a uma grade. Para não ser prensado no local, o rapaz pulou para desviar do impacto, mas o seu rosto foi atingido pelo parabrisa do automóvel. Por conta disso,um corte profundo foi formado na lateral direita da sua face e precisou levar 37 pontos.

"Ficou nítida a intenção do homem de atropelar e matar o filho. Depois de escutarmos todos os envolvidos, autuamos o pai, que alegou ter tomado tal conduta 'movido por raiva, pelo fato de ter sido desrespeitado pelo filho dentro da própria casa'. Trata-se de uma tragédia familiar que vai marcar os envolvidos", destaca o delegado Alberto Rodrigues.