Pais de bebê arremessado de moto prestam depoimento

Os pais do bebê de oito meses que morreu no município de Barra, no oeste do estado, após ser arremessado de uma moto durante um acidente, prestaram depoimento na última sexta-feira (25). O motorista do carro envolvido na ocorrência também prestou depoimento na delegacia da cidade.

O delegado responsável pela investigação, Jenivaldo Rodrigues, afirmou que o inquérito deve ser concluído ainda nesta semana, segundo informações do G1. Ele aguarda o resultado da perícia feita no local da ocorrência para finalizar a investigação e enviar o inquérito ao Ministério Público da Bahia.

Jenivaldo Rodrigues também disse que apesar de não ter havido dolo por parte do pai que pilotava a moto, ele assumiu o risco de conduzir o bebê de maneira inadequada e deve responder por infração de trânsito. O transporte de crianças com menos de 10 anos em motocicletas, motonetas ou ciclomotores é infração gravíssima, com multa de R$ 293,47 prevista no Código Brasileiro de Trânsito (CBT).

Gael Henrique estava entre o pai e mãe na garupa do veículo, enquanto eles voltavam do hospital, na terça-feira (22). Câmeras de segurança registraram o momento do acidente, quando a família passa por um cruzamento e um carro surge em alta velocidade e atinge os três. A criança foi levada ao Hospital do Oeste, que fica em Barreiras, mas não resistiu aos ferimentos. Os pais também chegaram a serem internados.