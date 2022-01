Pais do secretário Léo Prates testam positivo para covid-19

Os pais do secretário municipal da Saúde (SMS), Léo Prates, testaram positivo para a covid-19. Segundo o próprio gestor, os dois estão bem, por estarem vacinados. Ele comentou sobre o assunto durante a assinatura da ordem de serviço para a construção do primeiro hospital veterinário de Salvador, em Canabrava, nesta sexta-feira (7).

"Tive uma má notícia agora, a de que meus pais testaram positivo para covid. Eles passam bem, estão em casa e em isolamento. Eles estão em Salvador, com saturação alta, isso graças às três doses da vacina. Então, eu agradeço a Deus por meus pais terem se vacinado", disse.

O secretário reforçou que acredita na eficácia das vacinas e que pretende imunizar os filhos quando as doses para crianças chegarem a Salvador. "A Sociedade Brasileira de Pediatria soltou uma nota com a qual eu concordo: as pessoas tem que ter medo da covid, e não medo da vacina. Então, vamos nos vacinar. Meus dois filhos se vacinação na idade certa, tenho uma de 11 anos e outras de 7, para mostrar para a sociedade que eu também acredito na vacina e quero a proteção dos meus filhos", afirmou.

Até o momento, 150 mil crianças estão cadastradas para receber o imunizante no Sistema Único de Saúde (SMS), em Salvador. Quem ainda não cadastrou o filho pode fazer isso através do portal da Secretaria Municipal de Saúde. Léo Prates fez um apelo para que os pais de apressem. A expectativa é começar a imunização até o final de janeiro. A ocupação dos leitos pediátricos está em 85%, nesta sexta-feira, e atingiu 100% no início da semana.