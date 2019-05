Pajero evolui, mas mantém a aptidão para todo tipo de terreno

Importado da Tailândia, o Pajero Sport foi completamente atualizado (Fotos: Tom Papp/Divulgação)

Enquanto o mercado de utilitários esportivos compactos está recheado de novidades, o tradicional segmento dos modelos derivados de picapes se manteve estável e aguardava a chegada da nova geração do Pajero Sport. Com a volta do Mitsubishi, o consumidor passa a contar com uma alternativa ao Chevrolet Trailblazer e ao Toyota SW4 - veículos baseados na S10 e na Hilux, respectivamente.

Agora importado da Tailândia, o Pajero Sport chega ao país em apenas uma configuração, a HPE, sigla que indica as versões mais completas da marca no país. É uma estratégia diferente dos seus concorrentes neste mercado, que optam por um portfólio maior: o Trailblazer é oferecido em duas versões e duas motorizações e o SW4 tem sete versões e dois motores. O Chevrolet é produzido no interior de São Paulo e o Toyota na Argentina.

O volante agrega comandos para diversas funções; A central multimídia é completa e o ar é digital

Montado sobre a mesma base da L200 Triton Sport, o Pajero utiliza o mesmo motor da picape. O propulsor turbodiesel, com bloco em alumínio, tem 2.4 litros e entrega 190 cv de potência a 3.500 rpm e oferece 43,9 kgfm de torque a partir de 2.500 giros. Mas diferentemente do que acontece na L200, a transmissão tem oito velocidades e é associada a um sistema de tração mais sofisticado. O Super Select 4WD-II oferece ao motorista a opção de trafegar apenas com tração traseira, rodar o tempo todo com tração nas quatro rodas ou ir ao 4x4 com reduzida.

O motorista pode ainda ativar o Off-Road Mode, que oferece quatro opções, cada uma delas tem uma configuração específica e todas são capazes de otimizar a tração para cada tipo de piso, alterando automaticamente a potência do motor, ajustes de transmissão, sistema de freios, controles de tração e estabilidade.

Além da robustez, já esperada em um veículo que leva o nome Pajero, a Mitsubishi equipou bem essa versão. O SUV tem teto solar, sete lugares, saídas de ar no teto para quem viaja atrás, freio de estacionamento eletrônico, partida por botão, ajustes elétricos para o banco do motorista, 11 airbags e diversos auxílios para facilitar a vida do condutor do veículo que tem 4,78 metros de comprimento e 2.130 kg.

O utilitário esportivo da Mitsubishi tem 4,78 metros de comprimento, 1,81 m de largura, 1,80 m de altura e 2,80 m de distância entre-eixos

Entre os recursos instalados no novo Mitsubishi, se destacam dois equipamentos. Um é o alerta de ponto cego, que acende uma luz nos retrovisores externos quando algum objeto é detectado em zonas onde o motorista não vê. O outro é o piloto automático adaptativo com frenagem autônoma, que reduz e acelera (até uma velocidade programada) o Pajero sem a intervenção humana, fazendo automaticamente a leitura da velocidade do outro veículo que vai à frente.

MERCADO

A única versão do Pajero Sport, a HPE, é oferecida por R$ 265.990. É um valor próximo ao que a Toyota pratica com as duas configurações mais completas do SW4, a SRX (R$ 263.790) e a SRX Diamond (R$ 274.790). O Trailblazer custa R$ 231.990 na opção LTZ. A Mitsubishi não cobra a mais por pintura metálica e/ou perolizada, enquanto a Toyota cobra

a mais pela perolizada (R$ 2.350) e a Chevrolet oferece uma metálica sem custo e cobra entre R$ 700 e R$ 1.700 pelas demais.

Nas vendas, o destaque é do modelo da Toyota. Com versões que começam em R$ 157.790 (SR 2.7 flex de cinco lugares manual), o SW4 teve 4.446 unidades emplacadas este ano, média de 1.111 veículos por mês. O Trailblazer, que parte de R$ 189.990 (3.6 V6 LTZ a gasolina) vendeu 976 exemplares este ano, média de 244 carros/mês. A Mitsubishi quer vender 250 Pajero Sport por mês em suas 150 concessionárias.

