Palácio dos Esportes é arrematado por R$ 9 milhões em leilão realizado nesta terça (8)

O Edifício do Palácio dos Esportes, situado na Praça Castro Alves, em Salvador, foi arrematado pelo valor de R$ 9,01 milhões, em Leilão Público na manhã desta terça-feira (08). O vencedor do certame foi a empresa Praia do Castelo Empreendimentos Turísticos Ltda, ligada ao Grupo Hiper Ideal.

A empresa irá instalar no imóvel um empreendimento turístico, mas o projeto será apresentado no prazo de 90 dias, como determina o Edital do certame.

O Leilão foi realizado no auditório do Espaço Crescer, no edifício da Secretaria da Administração (Saeb), Centro Administrativo da Bahia. O certame foi comandado pela leiloeira oficial Ivana Montenegro Castelo Branco Rocha, escolhida por sorteio eletrônico. Dois licitantes participaram do certame, mas apenas a empresa vencedora ofertou lance.

A alienação do Palácio do Esportes foi autorizada pela Assembleia Legislativa da Bahia, com a aprovação da Lei Autorizativa nº 14.304/2021, que condicionou a venda do imóvel à implantação de um empreendimento turístico. O Edital liberou o imóvel para abrigar projetos como hotéis, restaurantes, centro de convenções, espaços para atividades artísticas e culturais, dentre outras correlatas.

A empresária Geisy Fiedra Rios Pinheiro de Almeida falou sobre a arrematação do Palácio dos Esportes. “Nós estamos muito felizes, com a aquisição do imóvel, em poder contribuir para a revitalização do Centro Histórico de Salvador, uma área tão importante para a cidade. Além da valorização e do resgate do sítio histórico, o empreendimento voltado para o turismo vai ajudar no desenvolvimento socioeconômico da Bahia, gerando muitos empregos”, analisou.

Segundo o governo, a localização do imóvel favorece à utilização turística. O prédio está situado em uma região privilegiada, na Praça Castro Alves, Centro Histórico de Salvador, cercado por sítios históricos e com vista para a Baía de Todos os Santos.

O imóvel foi arrematado pelo valor de avaliação. O licitante vencedor optou pelo pagamento parcelado, dividido em quatro parcelas anuais, conforme permite as regras editalícias. A primeira parcela paga na data de realização do certame e as demais no intervalo de 12 meses, corrigidas pelo índice TR-poupança.

A alienação do prédio atingiu o objetivo de conceder melhor finalidade ao patrimônio público. Os recursos com a venda do imóvel serão incorporados ao Tesouro do Estado e utilizados para implantação de políticas públicas que atendam à população. Assim, o Governo aproveita seus ativos de forma mais eficiente.