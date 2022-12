Palco Brisa terá nomes do novo cenário da música baiana no Festival Virada

O frescor da nova música baiana vai estar presente no Festival Virada Salvador 2023. O evento, que segue como um dos principais festejos gratuitos de Réveillon do Brasil, chega nesta edição com um palco onde circulam nomes da cena contemporânea da Bahia. O palco Brisa será ativado no dia 28 de dezembro e terá diversas atrações até o dia 1° de janeiro, na Arena Daniela Mercury, na Boca do Rio.



O novo espaço recebe esse nome devido à proximidade do evento com o mar de Salvador. A intenção é unir um local inspirador à música feita atualmente pelos baianos para o mundo. A curadoria do palco foi do produtor Alex Pinto, gestor de carreiras de artistas como Àttooxxá e Afrocidade.



"Sem sombra de dúvidas o palco Brisa abrilhanta a nossa festa. A gente apresenta dessa forma a cara da nova música produzida na Bahia para todo o mundo. Somos ecléticos e cheios de talentos que despontam nos quatro cantos da nossa cidade. Enaltecer a nova cena é enaltecer o presente e o futuro de nossa cultura. Estamos muito felizes com esse novo projeto dentro da magnitude que é o Virada Salvador", declara o prefeito Bruno Reis.



Nos três primeiros dias de espetáculo, o Brisa traz um projeto mais diverso, contemplando uma gama de vertentes da música, como o pagode, samba, rap, ijexá, pagotrap e reggae, além da música eletrônica que vai rolar durante os intervalos das bandas. No dia 31, o palco Brisa homenageia as mulheres, em uma programação que contempla grandes vozes e projetos da força feminina, pensando na potência dessas artistas, abrindo as portas do ano de 2023 em Salvador. Já no dia 1° a curadoria do palco leva para o público uma programação com a cena mais urbana de Salvador, com nomes do rap, trap e hip hop soteropolitano.



"A nossa agenda tem um propósito: o de sempre se aperfeiçoar, intensificar e deixar ainda melhor o evento. É isso que buscamos fazer também com o Festival Virada Salvador, que é tornar ainda mais grandioso aquilo que já era fantástico. Estamos com o dobro do tamanho, o dobro de shows, o dobro de diversão e também com o dobro de entusiasmo. Toda a prefeitura está trabalhando pra fazer o melhor de todos os festejos de Réveillon do Brasil", acrescenta o presidente da Empresa Salvador Turismo (Saltur), Isaac Edington.



Alguns dos shows que serão realizados no Brisa acontecem pela primeira vez, a exemplo do jovem talento Felipe Barros, que convida Márcia Castro; Gibi e Sistema Paggotrap convida Daí; Afrocidade convida Shook; e Vandal convida Áurea Semiseria. Além disso, nomes que foram revelação ao longo do ano também se apresentam no palco, a exemplo de O Kanalha, Melly e Oh Polêmico.



O Festival Virada Salvador é uma realização da Prefeitura com patrocínio da Brahma, Bradesco, Salvador Shopping e Maquininha Justa.

Programação:

28 de dezembro



DJ Peuz

DJ Xirita

Dja Luz + Nara Couto

OQuadro + Eloah

Não Pode Ser Nada + Guedez

ÀTTØØXXÁ

Filhos da Bahia



29 de dezembro



DJ Peuz

DJ Alvaro Réu

Fora da Mídia + Maíra Lins

Felipe Barros + Márcia Castro

Laiô e Pedro Pondé

Gibi e Sistema Paggotrap + Daí

Oh Polêmico



30 de dezembro



DJ Peuz

DJ Pivoman

Mavi

Roça Sound

Afrocidade + Shook

O Kanalha

Diggo



31 de dezembro



Gabi da Oxe + Maya e Bel4triz

Sambaiana e Ju Moraes

Nêssa

Melly

A Dama

Dj Belle + Nininha Problemática



1º de janeiro



Bruxa Braba

Hiran

Makonnen Tafari

Mr Armeng

Duquesa

Ravi Lobo

Vandal + Áurea Semiseria







