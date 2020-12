Palestina: prefeitura entrega novo Centro de Educação Infantil

O bairro da Palestina ganhou nesta quarta-feira (30) o novo Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Maria Rosa Freire na Rua Direita. A cerimônia simbólica de entrega ocorreu na própria unidade de ensino e contou com a presença do prefeito ACM Neto, do vice-prefeito Bruno Reis, do titular da Secretaria Municipal da Educação (Smed), Bruno Barral, e da diretora da instituição, Rosângela de Araújo.

O antigo Cmei que funcionava no local foi demolido e deu espaço a uma edificação nova com capacidade ampliada para atender a até 250 crianças com idade de 3 a 5 anos. O aumento do número de vagas é de quase 50 alunos e a unidade terá também de vagas para a educação em tempo integral. O investimento para a construção foi de R$ 4,9 milhões.

“Temos aqui uma escola com um padrão que nada deixa a desejar a qualquer escola particular da cidade. Oito salas de aula, todas climatizadas e brinquedoteca. Não há uma escola que estejamos inaugurando em que falte sala com ar-condicionado e sabemos a diferença disso em uma cidade tão quente quanto Salvador. Aqui nós vamos oferecer tanto vagas em creche para criança de 2 a 3 anos, como também em pré-escola para crianças de 4 e 5 anos de idade”, afirmou ACM Neto.

ACM Neto lembrou que há não muito tempo a Prefeitura inaugurou a Escola Municipal da Palestina ao lado, com Ensino Fundamental I e II, o que garante a oferta de todo o ciclo da educação básica no bairro. “Temos aqui a garantia de que essas crianças de fato terão acesso à educação, possibilidade de não somente dar os primeiros passos, mas iniciar uma caminhada consistente na formação de suas vidas. Eu fico muito feliz”.

O CMei Rosa Freire foi construído em uma área de 1.414,93 m² e agora dispõe de oito salas de aula destinadas à Educação Infantil, todas climatizadas; quatro banheiros infantis; acessibilidade, incluindo elevador, brinquedoteca, sala de descanso, lavanderia e refeitório, entre outros espaços. A unidade já conta com os cuidados necessários para a proteção da Covid-19 no momento em que houver o retorno das aulas.

Desde o início da gestão, 33 unidades de ensino foram erguidas, 49 reconstruídas e 168 reformadas, totalizando 250 escolas e Cmeis novos entregues, dando origem a ambientes mais adequados para o ensino e aprendizagem. Outras 11 escolas reformadas serão entregues no começo do próximo ano.