Palestina receberá novo sistema de iluminação em LED

Moradores comemoram novidade (Foto: Valter Pontes/Secom PMS)

Os moradores da Rua Tancredo Neves, na Palestina, tiveram uma mostra de como ficará todo o bairro após intervenção na área a ser promovida pela Prefeitura,por meio do projeto Iluminando Nosso Bairro. A prévia foi realizada na noite desta terla-feira (23), quando ordem de serviço para início das modificações foi assinada pelo prefeito ACM Neto, em cerimônia realizada com as presenças do vice-prefeito e secretário de Obras Públicas (Seinfra), Bruno Reis; do secretário de Ordem Pública (Semop), Felipe Lucas; e do diretor de Iluminação Pública (Dsip), Júnior Magalhães.

De acordo com o gestor, a iniciativa proporcionará mais economia, sustentabilidade e sensação de segurança aos moradores da região, com a implantação de lâmpadas em LED nos 571 pontos de luz distribuídos nas 84 ruas do bairro. A economia de energia de iluminação pública chegará a 50%, segundo a Diretoria de Iluminação Pública (Dsip), vinculada à Secretaria Municipal de Mobilidade e Ordem Pública (Semop). O investimento na ação é de R$ 600 mil.

Neto afirmou que o principal objetivo do programa é ajudar no trabalho de prevenção à violência.

“Muitas pessoas precisam sair de casa antes do sol nascer e só voltam à noite. E, quanto mais iluminado o bairro, melhor é a condição para as pessoas andarem à noite, que sentem mais segurança na mobilidade pelas ruas. Além disso, a preocupação fundamental é colocar essa iluminação nas localidades que mais precisam, tanto que o maior número de pontos de luz em LED instalados na cidade estão nos bairros mais carentes”, ressaltou o prefeito.

Conforto

Moradores como a auxiliar administrativa Vitória Oliveira, 22 anos, comentaram os benefícios da ação. “A Palestina estava precisando de uma iniciativa como essa. Aqui a iluminação é bastante precária com essa luz laranja, fica realmente perigoso sair à rua, principalmente à noite. Quando a gente vê os pontos de iluminação em LED, sente logo a diferença, dá uma sensação maior de segurança”, destacou.

Técnica de segurança do trabalho, Juci Sodré, 31, anos, disse que o bairro ficará ainda melhor para as crianças com a intervenção. “Elas vão poder brincar à rua mais à vontade e, pra gente, vai trazer mais segurança e conforto”, completou.

Prefeito assinou ordem de serviço para início imediato de intervenções (Foto: Valter Pontes/Secom PMS)

Mais melhorias

Além do Iluminando Nosso Bairro, a Palestina também contará com a reforma de 200 casas, por meio do programa Morar Melhor, com ordem de serviço a ser assinada nas próximas semanas. Também foi anunciada a obra da Creche e Pré-Escola Primeiro Passo da localidade, em fase de construção.

Acesso

O prefeito destacou, ainda, que a melhoria da via de acesso à Palestina, às margens da BR-324, é uma das principais reivindicações dos moradores. O gestor disse que o local é "quase intransitável, devido aos inúmeros buracos".

“Já solicito aqui à Seinfra e à Seman (Secretaria de Manutenção) para fazerem uma consulta formal e, se não for penalizada no ponto de vista jurídico, a Prefeitura vem aqui e faz essa obra que a Via Bahia deveria fazer”, ordenou.

Outras localidades

A Palestina é o quinto bairro beneficiado pelo Iluminando Nosso Bairro. O primeiro contemplado pelo programa foi o Calabar, em março passado. Lá, segundo a prefeitura, 92 ruas foram contempladas com nova iluminação pública.

Foram 634 pontos englobados, com 430 luminárias em LED de 50W, 103 de 70W e 101 de 100W. O investimento corresponde a R$ 800 mil.

Já em Nova Constituinte, as intervenções ocorreram em 135 logradouros, com a instalação de 865 pontos em LED e implantação de 52 postes. Nesse caso, o investimento foi de R$ 1,17 milhão.

Na Liberdade, 417 pontos de LED distribuídos em 28 postes, com potência variando entre 50W e 100W, foram distribuídos. Lá, o total de recursos investidos corresponde a R$ 580 mil.

No total, R$2,2 milhões de recursos foram destinados à iniciativa no Bairro da Paz, o que possibilitou mais de 1,3 mil pontos distribuídos em 179 ruas.