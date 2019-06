Palestras, oficinas e entrega de mudas marcam Dia do Meio Ambiente em Salvador

A formação de um ciclone no litoral sul da Bahia, em março, algo raro nas bandas de cá, é um exemplo recente das transformações climáticas pelas quais o nosso planeta vem passando. Por isso, o Dia Mundial do Meio Ambiente, celebrado nesta quarta-feira (5), não passou em branco em Salvador.

Durante a manhã, o vai e vem no metrô, na Estação Rodoviária, foi interrompido por alguns minutos para a entrega de 300 mudas de árvores das espécies Rosa Menina e Falsa-Érica. A ação foi animada pela apresentação do grupo percussionista Quabales que, além da conscientização das pessoas, fez com que elas se divertissem e tirassem o celular do bolso para registrar o momento.

Integrantes do Quabales fazem apresentação na Estação Rodoviária (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

Uma das primeiras a participar da iniciativa foi a aposentada Marilene Reis, 71 anos, que aproveitou para mandar um recado. “As pessoas não estão preocupadas em preservar, só querem saber de construir e produzir entulho. Temos que tomar conta do meio ambiente”, afirmou.

Já a professora Geane Bastos, 42, gostou tanto da ideia que levou algumas mudas para os alunos da educação infantil. “Temos que criar essa consciência de preservação neles. A gente trabalha para conscientizar as crianças de que a natureza está doente e que podemos agir para cuidar”, contou.

Marilene Reis foi uma das primeiras a pegar uma das mudas (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

A banca instalada com as mudas no meio da estação chamou a atenção de quem passava por lá. Durante a apresentação, o percussionista do Quabales Tiago Ferreira pediu para que as pessoas tenham mais consciência e aprendam a reutilizar os materiais para evitar o desperdício e a poluição.

“Faz todo sentido estarmos aqui no dia do meio ambiente, já que a gente reutiliza latas de lixo, baldes, cabos de vassoura, para fazer o nosso som”, disse.

Geane levou algumas para os alunos (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

À tarde, o terreiro Casa de Oxumarê, na Federação, e a rede de urbanismo e ecologia Laços Eco-Urbanos, realizaram o I Encontro Etno-Ecológico em comemoração ao Dia Internacional do Meio Ambiente, para discutir temas como sustentabilidade e reutilização de recursos naturais.

O evento começou às 9h e seguiu até 20h. Cerca de 200 pessoas assistiram às palestras e participaram das oficinas, segundo os organizadores. A ekedi Iraildes Andrade destacou a importância de se preservar a fauna e a flora.

“O meio ambiente é importante para as religiões de matriz africana porque, sem natureza, não há candomblé. Mas também é importante para todos nós porque sem natureza, sem água, não há vida. Os fenômenos recentes, como alagamentos e outras situações, são resultado dessa falta de cuidado, como o desmatamento. A natureza está gritando e as pessoas não estão ouvindo”, afirmou.

Instrumentos usados pelos percussionistas foram reciclados (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

O Encontro aconteceu no terreiro e, além de palestras, contou com oficinas sobre separação do lixo doméstico, compostagem, energia solar e a utilização e armazenamento da água da chuva. Líderes da Casa de Oxumarê também falaram sobre as folhas sagradas dentro do âmbito religioso e o poder medicinal de cada erva.

O estudante de psicologia Mário Sérgio Viana também levou uma muda (Foto: Marina Silva/ CORREIO)

O esporte também abraçou a causa. A Arena Fonte Nova foi iluminada de verde e amarelo na noite desta quarta. Quem passar pela região do Dique do Tororó poderá ver a ohmenagem, que aproveita também para desejar boa sorte à Seleção Brasileira na Copa América, que começa no próximo dia 14 de junho.

A Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) informou que o Elevador Lacerda também está com iluminação especial em homenagem ao meio ambiente.

* Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier