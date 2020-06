Pandemia: 11 dos 20 clubes da Série A retomaram os treinos presenciais

Praticamente três meses depois da paralisação do futebol por conta da pandemia do novo coronavírus, as federações estaduais ensaiam um retorno de seus campeonatos entre o final deste mês e o início de agosto, com protocolos de saúde sendo apresentados aos governos. Embora exista a sinalização da volta dos estaduais, nenhuma federação marcou uma data específica para a retomada.

Dos 20 clubes que disputarão a Série A do Campeonato Brasileiro, 11 deles já iniciaram os seus treinamentos: Internacional, Grêmio, Athletico-PR e Coritiba ainda no final de maio, devido ao menor número de casos e óbitos por covid-19 na região Sul, assim como o Flamengo, que se antecipou até a liberação das autoridades do Rio de Janeiro para reiniciar as suas atividades no Ninho do Urubu.

No Nordeste, Ceará e Fortaleza foram os pioneiros, voltando no início desse mês, com o time alvinegro no dia 1º e o tricolor no dia seguinte. Nove equipes ainda não retornaram às atividades, como os quatro grandes de São Paulo - Corinthians, Palmeiras, São Paulo e Santos -, pela situação crítica do estado de São Paulo quanto aos casos.

A dupla do Rio Grande do Sul foi a primeira a trabalhar em seus CTs. Grêmio e Internacional aproveitaram decreto da prefeitura de Porto Alegre e reiniciaram os treinos na primeira semana de maio. Jogadores e funcionários precisaram passar protocolos de saúde que incluem o testes para a covid-19 e regras de distanciamento entre os atletas e membros da comissão técnica.

Outro que se beneficiou de uma decisão municipal para trabalhar novamente foi o Atlético-MG. No caso do clube alvinegro, a autorização veio da prefeitura de Vespasiano, município localizado na região metropolitana de Belo Horizonte e onde fica localizada a Cidade do Galo, o CT da equipe.

No Rio de Janeiro, a atitude do Flamengo foi alvo de críticas de outras equipes como os rivais Fluminense e Botafogo, que entendem que o momento ainda não é propício para a prática do esporte. Apesar de ser favorável ao retorno das competições, o Vasco também tem as atividades paralisadas e diz que só voltará a treinar de forma presencial após liberação das autoridades do governo.

Bahia na espera

Apesar da tendência de liveração aos treinamentos nos CTs em outros estados, o Bahia deve esperar um pouco mais para reabrir a Cidade Tricolor. O Esquadrão aguarda o aval do governo baiano e das prefeitura de Camaçari e Dias D’Ávila para que as atividades sejam realizadas.

A Bahia, no entanto, tem adotado cautela em relação a flexibilização de serviços não essenciais. No último dia 3, o governo prorrogou até o próximo dia 21 o decreto que proíbe a realizações de eventos que causem aglomeração, entre eles os esportivos. Atualmente, o estado já registrou 28,2 mil casos do coronavírus, com 879 mortes em decorrência da doença.

Durante participação no ‘Projeto América’, produzido pela Associação Brasileira dos Executivos de Futebol (ABEX), o diretor de futebol do Bahia, Diego Cerri, explicou que o clube tem tratado o retorno aos treinos com muito cuidado e que vai seguir as orientações das autoridades de saúde à risca.

“Só iniciaremos esse processo quando tivermos o sinal verde do governador, do prefeito e do Ministério da Saúde. O Bahia vai ter uma atitude muito responsável nesse retorno. Futebol tem muita visibilidade e isso pode ser um recado para a população para voltar no momento certo e da maneira correta”, explicou o dirigente tricolor.

Sem jogos desde o dia 14 de março, o elenco do Bahia recebeu férias coletivas durante o mês de abril e desde o retorno tem mantido os treinos em casa, de forma online, através de orientação dos preparadores físicos do clube.

Nos últimos dias, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou um guia médico com cinco fases para o retorno das atividades nos gramados brasileiros. São elas: testagem dos jogadores, treinamentos individuais ou em pequenos grupos, de treinamentos coletivos, de competições e de acompanhamento. Apesar do documento, não há definição sobre a volta das competições.

Confira a situação de cada clube do Brasileirão:



ATHLETICO-PR - Retornou aos treinamentos no dia 27 de maio;

ATLÉTICO-GO - Retornou aos treinamentos no dia 26 de maio;

ATLÉTICO-MG - Retornou aos treinamentos no dia 19 de maio;

BAHIA - Ainda não voltou a treinar. Sem data definida para retomada;

BOTAFOGO - Ainda não voltou a treinar. Sem data definida para retomada;

CEARÁ - Retornou aos treinamentos no dia 1.º de junho;

CORINTHIANS - Ainda não voltou a treinar. Sem data definida para retomada;

CORITIBA - Retornou aos treinamentos no dia 25 de maio;

FLAMENGO - Retornou aos treinamentos no dia 18 de maio;

FORTALEZA - Retornou aos treinamentos no dia 2 de junho;

FLUMINENSE - Ainda não voltou a treinar. Sem data definida para retomada;

GOIÁS - Retornou aos treinamentos no dia 5 de junho;

GRÊMIO - Retornou aos treinamentos no dia 5 de maio;

INTERNACIONAL - Retornou aos treinamentos no dia 5 de maio;

PALMEIRAS - Ainda não voltou a treinar. Sem data definida para retomada;

RED BULL BRAGANTINO - Retornou aos treinamentos no dia 2 de junho;

SANTOS - Ainda não voltou a treinar. Sem data definida para retomada;

SÃO PAULO - Ainda não voltou a treinar. Sem data definida para retomada;

SPORT - Ainda não voltou a treinar. Deve retomar no próximo dia 15;

VASCO - Avalia voltar aos treinos nessa semana.