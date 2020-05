Pandemia altera rotina de mães em comunidade de Inema

A vida da diarista Rose Barbosa, de 53 anos, mudou completamente durante a pandemia do novo coronavírus. Assim como muitas outras mulheres, o Dia das Mães dela será sem a presença dos filhos.

Moradora da ocupação Bosque Imperial, em Inema, ela mantém o isolamento social por conta da doença, e por ser hipertensa (grupo de risco), o contato com os familiares vai ficar apenas por telefone. A mudança é mais uma em uma data que já não é igual para Rose desde que ela perdeu o filho caçula, há oito anos.

“O Dia das Mães não é o mesmo, tem sempre essa falta. A gente tem que aprender a conviver com a perda”, relata ela.

Moradora de uma das 20 casas de emergência construídas pela organização social Teto na comunidade do Bosque Imperial, Rose é o retrato da mulher brasileira. Sozinha, ela criou os três filhos após a separação do marido e, além da distância no momento de pandemia, convive com a falta de emprego durante o surto da doença.

Mas mesmo com toda a dificuldade, a mulher não tira o sorriso do rosto e manda um recado para todas as mães:

“Nós conseguimos! Não é fácil, mas vale a pena, é gratificante. Hoje já sou avó!”, diz. Já para as mães mais jovens, ela aconselha: “Que haja muito respeito entre pais e filhos com sabedoria para ensinar o caminho certo de coisas boas”, disse.

Doações

Além da comunidade do Bosque Imperial, a Teto tem ajudado outros nove bairros em Salvador, Entre Rios, Lauro de Freitas e Dias D’Ávila. Durante o Pandemia, o grupo lançou uma campanha para arrecadar R$ 500 mil. O valor será usado para comprar e distribuir água, alimentos e itens de higiene para moradores dos locais onde a organização atua.

Até o momento, foram arrecadados mais de R$ 365 mil e, na primeira fase da campanha, moradores de 49 comunidades brasileiras receberam 2.078 kits - na Bahia, já foram distribuídas 549 cestas básicas. As doações podem ser feitas através do site: https://bit.ly/quarentenamaisjusta.