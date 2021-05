Pandemia: Cresce busca por cursos técnicos para acesso rápido ao mercado de trabalho

Com a chegada da pandemia, alguns setores da economia foram postos à prova e novas oportunidades de mercado surgiram em meio às adversidades. Com algumas áreas de atuação profissional em baixa, jovens foram obrigados a repensar o futuro ou redirecionar os rumos da carreira. Com 23 anos e poucas possibilidades dentro do setor de controle de qualidade na indústria, Celio Santos decidiu iniciar um curso técnico no SENAI Bahia para tentar se reinserir no mercado de trabalho.

Após o início das aulas online, Celio buscou uma nova carreira em logística e logo nos primeiros meses de curso atingiu o seu principal objetivo: conquistar o tão sonhado estágio em uma empresa de medicamentos, em Feira de Santana.

“A proposta online foi desafiadora e me impressionou no início. Mas logo me adaptei e rapidamente me familiarizei com o direcionamento do curso, pois os professores buscavam mesclar o máximo de teoria e prática, fugindo daquele padrão de só teoria e prova. Ainda no princípio do curso, o próprio SENAI me alertou da oferta de estágio e consegui alcançar meu objetivo”, completa Celio Santos.





Assim como Celio, diversas pessoas estão repensando o seu caminho no mercado profissional. De acordo com a Gerente Executiva de Educação Profissional do SENAI Bahia, Patrícia Evangelista, os cursos técnicos têm possibilitado um acesso mais rápido à desejada contratação.

"Apesar de estarmos em um cenário econômico difícil, ainda é possível identificar oferta de vagas em diversos setores. Vale ressaltar que as empresas buscam profissionais qualificados e ainda temos uma grande carência nesse quesito”, aponta Patrícia Evangelista, Gerente Executiva de Educação Profissional do SENAI Bahia.





Para Patrícia, áreas da indústria seguem gerando oportunidades, fato que tem feito crescer a busca por cursos na área de Automação, Eletromecânica, Eletrotécnica, Segurança do Trabalho e Tecnologia da Informação. “Temos buscado disponibilizar cursos que atendam as demandas do mercado, para facilitar o acesso dos estudantes ao estágio ou emprego que eles tanto procuram”, diz.

Vocação

Para os mais jovens, a saída do ensino médio é um período de muitas dúvidas. Sem certeza sobre qual carreira seguir, as pessoas têm buscado os cursos técnicos também como forma de descobrir uma vocação profissional, como é o caso do técnico em eletrotécnica, formado pelo SENAI Luís Eduardo Magalhães, William Mendes.

“Eu, inicialmente, pensava em uma graduação superior, porém não fazia ideia de qual carreira seguir. Então, em 2019, procurando qualificação para conseguir um emprego, decidi cursar o técnico de eletrotécnica do SENAI”, relata William Mendes.





Graças ao curso, William conta que foi capaz de identificar a sua vocação e pouco a pouco as oportunidades começaram a surgir. “Tive uma facilidade grande para conseguir um emprego. Recebi a oferta de uma empresa e comecei trabalhando com manutenção, logo passei à manutenção remota e agora estou atuando como instrutor na mesma empresa. Já até achei novas ofertas de emprego, mas resolvi permanecer onde estou. A formação do SENAI agrega muito valor ao currículo. As empresas procuram”, comenta.

Oportunidade

Por meio do processo seletivo 2021.2, o SENAI Bahia está ofertando mais de 4.600 vagas em cursos presenciais e semipresenciais. Deste total, mais de 500 são destinadas a bolsas de estudo, conforme o regulamento. As oportunidades são nas cidades baianas de Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Feira de Santana, Ilhéus, Juazeiro, Lauro de Freitas, Luís Eduardo Magalhães, Salvador (CIMATEC e DENDEZEIROS), Serrinha e Vitória da Conquista.

A instituição está oferecendo 377 bolsas de estudo para os cursos presenciais e outras 125 para os cursos semipresenciais. Essas oportunidades são destinadas a quem tenha obtido pontuação média igual ou superior a 500 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) nos anos de 2016, 2017, 2018, 2019 ou 2020 e que declararem baixa renda, além de outros requisitos conforme regulamento próprio. Estes candidatos têm até 20 de junho para efetuar a inscrição pelo site www.tecnicosenai.com.br.

Já os candidatos pagantes podem realizar a matrícula até o dia 04 de julho. As matrículas são online e também pelo portal www.tecnicosenai.com.br. Os candidatos que fizerem a matrícula até a data terão 60% de desconto na matrícula, além de 30% de desconto em todas as mensalidades pagas até o dia 5 de cada mês, até o final do curso.

O candidato ao curso técnico pago também tem a possibilidade de solicitar o crédito estudantil, com ou sem fiador. Com essa oportunidade, o aluno pode optar por pagar 50% da mensalidade durante o curso e o restante depois de formado.



