Pandemia provoca queda no desempenho da hotelaria em Salvador

A pandemia segue afetando o movimento do turismo na Bahia. Desta vez, na Semana Santa, época do ano em que normalmente a cidade receberia muitos turistas. Segundo o presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia, Luciano Lopes, por conta da pandemia, espera-se uma queda de 80% para 20% a 15% na ocupação de hotéis no feriado, já que muitas reservas estão sendo canceladas.



"Em 2020, a gente saia de uma alta estação com bons resultados que permitia aos hotéis enfrentarem a situação. Este ano a pandemia segue cobrando um duro preço para a hotelaria. Se não houver melhoras na taxa de contaminação da covid-19, a tendência é um faturamento ainda mais reduzido", lamenta Luciano Lopes.



Em janeiro de 2021, outro tradicional período de alta estação, o aumento dos casos da covid causou o pior desempenho da década na hotelaria de Salvador. A taxa de ocupação foi de 54,25%. Em fevereiro, a ocupação média foi de 42,51%, bem inferior à apresentada no mesmo período em 2020 (70,59%).



Ainda de acordo com a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis da Bahia, o fluxo de turistas caiu quase 50% em março em relação a fevereiro e a tendência é uma queda acentuada nos próximos seis meses.



"A ABIH-BA espera o apoio das esferas municipais, estadual e federal ao segmento do turismo com a isenção e redução dos impostos, novas linhas de crédito e a reedição da medida provisória que permite a redução da jornada de trabalho e do salário para a preservação dos empregos, dentre outras medidas para ajudar o setor. Sem estas medidas a hotelaria baiana entrará em colapso", conta Luciano Lopes.