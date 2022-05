Pantanal: Jove deixará Juma, José Leôncio, Muda e Tibério perplexos ao cavalgar

Juma (Alanis Guillen) e Jove (Jesuita Barbosa) retornarão ao Pantanal após enfrentarem dificuldades no Rio de Janeiro. De acordo com o colunista Zean Bravo, do Extra, os capítulos de "Pantanal", da TV Globo, mostraram o retorno da dupla.

Antes de chegar em casa, no entanto, Jove impedirá Mariana (Selma Egrei) de mandar a moça de volta para casa. Revoltado, ele avisa à avó que ambos voltarão para a região onde fica a fazenda de José Leôncio (Marcos Palmeira).

O 'rei do gado', no entanto, não aceitará o retorno do filho, avisando que ele não pode viver na fazenda do pai. Juma também ficará em choque ao reencontrar Muda (Bella Campos) e constatar que a jovem agora está falando.

Ainda de acordo com o colunista, os próximos capítulos também terão outras novidades na trama. Jove deixará Juma, José Leôncio, Muda e Tibério (Guito) estupefatos ao aparecer galopando sobre um cavalo. A filha de Maria Marruá (Juliana Paes) ficará orgulhosa do amado.

Já nos capítulos da próxima semana, Jove estará vivendo com Juma na tapera da moça. Apesar de se mostrar cada vez mais apaixonado, o fillho de Madeleine (Karine Teles) surpreenderá a mulher-onça ao dizer que quer ir embora mais uma vez para o Rio de Janeiro e que a levará com ele.