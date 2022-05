Papa aparece em cadeira de rodas pela primeira vez após inflamação nos joelhos

O Papa Francisco, 85 anos, apareceu publicamente pela primeira vez utilizando cadeira de rodas desde a confirmação de uma inflamação em seu joelho. A situação tem gerado dificuldades de mobilidade ao pontífice. Ele foi a uma audiência de freiras, no próprio Vaticano, nesta quinta-feira (5).

Desde a última inflamação que teve no joelho, há dois meses, ele cancelou ou reduziu compromissos, fez missa sentado e tem conseguido caminhar, porém com dificuldade e ajuda. No entanto, o Papa afirmou que médicos darão injeções no joelho para ajudá-lo a ter mais mobilidade novamente.

Apesar dos problemas de mobilidade, o Papa Francisco tem sido ativo nas críticas aos ataques da Rússia em território ucraniano, tema que domina a maior parte de seus discursos desde o início da guerra, em 24 de fevereiro.

Na quarta-feira (5), o pontífice foi criticado pelo líder da Igreja Ortodoxa da Rússia, o patriarca Kirill, que repreendeu uma fala de Francisco. O Papa havia criticado o apoio de Kirill à guerra da Ucrânia e disse que ele "não pode ser um coroinha de (Vladimir) Putin", de quem o patriarca é próximo.

O Kremlin avisou, também na quarta-feira, que não aceitou, por enquanto, um pedido do Vaticano para que Francisco se reúna com o presidente russo em Moscou. Segundo o governo do país, não houve acordo para a audiência.