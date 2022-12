Papa Bento XVI morre aos 95 anos

O Papa Emérito Bento XVI morreu neste sábado (31), aos 95 anos, após uma piora repentina de saúde nos últimos dias.

A informação foi publicada pelo perfil do Vaticano no Twitter:

"Com pesar, informo que o Papa Emérito Bento XVI faleceu hoje, às 9h34, no Mosteiro Marer Ecclesiae, no Vaticano. Assim que possível, serão enviadas novas informações", diz comunicado do diretor da Sala de Imprensa da Santa Sé.