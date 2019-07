Papa diz que Amazônia sofre com mentalidade cega e destruidora que favorece lucro

O Papa Francisco citou a Amazônia neste sábado (6) afirmando que a situação na região serve de exemplo para problemas ambientais que acontecem por todo o mundo, com "ma mentalidade cega e destruidora que privilegia o lucro sobre a justiça". Para ele, isso evidencia o "comportamento predatório com o qual o homem se relaciona com a natureza". Para Francisco, a situação dos povos da Amazônia é "grave e não mais sustentável".

A fala está em uma mensagem que foi enviada para os participantes do 2º Fórum das Comunidades Laudato si. O tema esse ano foi "Planeta Amazônia". O evento aconteceu em Amatrice, na Itália.

Em outubro desse ano, haverá um encontro no Vaticano para falar dos problemas da Amazônia, o Sinodo dos Bispos, citou o papa. "O que está acontecendo na Amazônia terá repercussões em nível planetário, mas já desiludiu milhares de homens e mulheres que perderam seus territórios, tornaram-se estrangeiros na própria terra, empobrecidos da própria cultura e das próprias tradições", afirma o religioso.