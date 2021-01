Papa Francisco e papa emérito Bento XVI são vacinados contra a covid-19

O Vaticano anunciou nesta quinta-feira (14) que o papa Francisco, de 84 anos, e o papa emérito Bento XVI, 93, foram vacinados contra a covid-19. A vacina utilizada foi a da Pfizer/BioNTech. De acordo com a Santa Sé, o pontífice argentino recebeu a primeira dose ontem, enquanto o papa emérito alemão foi imunizado na manhã de hoje.

"Posso confirmar que, no âmbito do programa de vacinação do Estado da Cidade do Vaticano, até o dia de hoje as primeiras doses da vacina contra a Covid-19 foram administradas ao Papa Francisco e ao papa emérito", anunciou Matteo Bruni, diretor da assessoria de imprensa da Santa Sé.

Em três semanas, os papas receberão a segunda dose da vacina. As doses estão sendo aplicadas em um setor do átrio da sala Paulo VI. A campanha de vacinação do Vaticano foi iniciada na última quarta-feira, e visa imunizar seus quase cinco mil residentes e funcionários.

De maneira categórica, o papa Francisco criticou na última semana, em entrevista à rede de televisão Canale 5, as pessoas que se opõem à vacina, e classificou essa ação como "negacionismo suicida".

"Acredito que do ponto de vista ético todos devem ser vacinados, porque você não só põe em risco a sua saúde, a sua vida, mas também a dos outros. Não sei por que alguns dizem 'não, a vacina é perigosa', mas se os médicos a apresentam como algo que pode ser bom, que não apresenta riscos particulares, por que não fazê-lo?", disse Francisco.