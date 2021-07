Papa Francisco ficará internado por 'alguns dias' além do previsto, diz Vaticano

A alta do Papa Francisco vai levar "mais alguns dias" do que o previsto inicialmente, informou nesta segunda-feira (12) o Vaticano. O papa realizou uma cirurgia intestinal no último dia 4 e a previsão era que ficasse uma semana internado.

Segundo a Santa Sé, o papa vai continuar hospitalizado para que o ajuste dos seus medicamentos seja feito melhor, além de avançar na sua reabilitação.

"Para ajustar a terapia médica e a reabilitação, o Papa permanecerá hospitalizado por mais alguns dias", disse seu porta-voz, Matteo Bruni.

A operação teve uma alteração já no centro cirúrgico. Originalmente, ela seria feita de maneira robótica, com técnica sofisticada e menos invasiva. Contudo, a equipe identificou que o problema era mais grave do que previsto e teve que fazer a operação a "céu aberto", quando a barriga é cortada. O papa foi diagnosticado com estreitamento no intestino provocado por diverticulite.

Ele já apareceu em público neste domingo, a primeira vez desde a operação. O pontífice saiu em uma varanda da Policlínica Gemelli, em Roma, onde está internado, e conduziu uma oração semanal diante de centenas de pessoas. Ele aparentava boa aparência e ficou ali por 10 minutos.