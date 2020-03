Papa Francisco não tem coronavírus, diz jornal italiano

O papa Francisco não está com o coronavírus, segundo divulgou um jornal italiano, nesta terça-feira (3). O pontífice está com um forte resfriado que o impediu de participar do retiro da Quaresma.

No último domingo (1º), ele tossiu bastante durante o seu discurso na sacada da Basílica de São Pedro. O porta-voz do Vaticano, Matteo Bruni, não comentou ainda a reportagem do jornal Il Messaggero.

O total de mortos pelo coronavírus na Itália saltou na segunda-feira de 34 para 52, e o número de casos já passa de dois mil.