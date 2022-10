Papa Francisco pede para que Nossa Senhora Aparecida libere brasileiros do ódio

Duas semanas depois dos eleitores do presidente Jair Bolsonaro (PL) terem causado tumulto no Santuário Nacional da Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, o papa Francisco se manifestou e se dirigiu ao Brasil em uma audiência geral que ocorreu na Praça São Pedro, no Vaticano.

Nesta quarta-feira (26), o religioso afirmou que tem rezado bastante para que o Brasil fique livre do ódio que os brasileiros estão tendo uns contra os outros, ainda mais no momento político complicado.

"Rezo para que Nossa Senhora Aparecida proteja e cuide do povo brasileiro, para que o libere do ódio, da intolerância e da violência", comentou.

Ele ainda aproveitou para comentar a beatificação de Benigna Cardoso da Silva, conhecida no Ceará como menina Benigna. Ela, que morreu assassinada a golpes de facão em 1941, recebeu o título de beata oficialmente. Em outubro de 2019, o Vaticano já tinha concedido o título, mas houve a demora da oficialização devido a pandemia da covid-19.

"Saúdo os peregrinos de língua portuguesa, em especial quantos vieram de São Salvador da Bahia, Anicuns, Taubaté e São Paulo. Queridos irmãos e irmãs, anteontem, em Crato, no Estado brasileiro do Ceará, foi beatificada Benigna Cardoso da Silva, uma jovem mártir que, seguindo a Palavra de Deus, manteve pura a sua vida, defendendo a sua dignidade. O seu exemplo nos ajude a ser generosos discípulos de Cristo".