Papai Noel dos Correios entrega presentes em Salvador

Com gorro vermelho, barba branca e máscara para proteger do coronavírus, o Papai Noel dos Correios entregou presentes em três locais de Salvador nesta quarta-feira (23) atendendo aos pedidos especiais de crianças que mandaram suas cartinhas para o bom velhinho.

A entrega em Salvador marcou o encerramento da campanha Papai Noel dos Correios Digital na Bahia. O trajeto da caravana cheia de mimos começou com a saída do edifício-sede da empresa, no Caminho das Árvores, às 8h, em direção à Associação Bom Samaritano, para a primeira parada para entrega de presentes do dia.

Na associação, em Plataforma, o Papai Noel contou com a ajuda do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) da Polícia Civil, que doou presentes para as cerca de 100 crianças assistidas pela entidade. Esse é o segundo ano em que a corporação participa da campanha dos Correios com delegados, escrivães e investigadores adotando cartas com pedidos de crianças de diversas idades.

Participaram da ação os escrivães do DHPP, Gilvã Luis dos Santos e Marise Arlete Morais, representando a Polícia Civil. O ato emocionou a diretora da Associação Bom Samaritano, pastora Rita Cruz da Anunciação.

“Somos gratos demais por vocês proporcionarem esse momento especial para as crianças de Plataforma, em uma fase que muitas pessoas passam por dificuldades e perdas. Vocês não têm noção do bem que estão fazendo a esta comunidade”, agradeceu a pastora.

O diretor do DHPP, delegado José Bezerra Júnior, acredita que a aproximação com a sociedade, como aconteceu na entrega dos presentes, é a maior recompensa para a Polícia Civil. “Pretendemos manter e estender, ainda mais, ações como essa, pois, a união entre polícia e sociedade é um dos principais pilares para paz e a ordem social”, comentou.

Papai Noel contou com a ajuda da Polícia Civil para levar alegria para a criançada (Foto: Ascom/Polícia Civil)

Os Correios também agradeceram a Polícia Civil pela parceria. Gerente de rede de distribuição da empresa, Juarez Pereira dos Santos lembrou da dificuldade para fazer a ação em 2020: “É uma campanha maravilhosa, que mesmo com as dificuldades vividas neste ano, conseguimos realizar. Agradeço muito o apoio do DHPP, para que chegássemos até aqui”.

A segunda visita do dia foi no Centro de Referência e Assistência Social – CRAS, de Pau da Lima. Por fim, o Papai Noel dos Correios seguiu para um endereço residencial, em Fazenda Grande. Para manter a segurança enquanto leva alegria para as crianças, a empresa fez as entregas com atenção aos protocolos de saúde seguindo o uso de máscaras, o distanciamento social e evitando aglomerações.

Já são mais de 30 anos da campanha de Natal da empresa e esta é a primeira edição 100% online do Papai Noel dos Correios. O formato mudou, mas a ação continuou unindo os brasileiros nesta que é uma das maiores campanhas de responsabilidade social do país. Segundo a empresa, mais de 208 mil cartinhas foram adotadas em todo o território nacional até esta quarta. Moradores do Mato Grosso e de Minas Gerais ainda podem escolher um pedido para alegar um pequeno neste período de celebrações.

Neste ano, as cartinhas foram adotadas pela internet, mas a entrega dos presentes ocorreu presencialmente nos pontos de entrega da campanha. Na Bahia, foi possível doar um item até 18 de dezembro.

Para os Correios, a iniciativa estimula as crianças a escreverem cartas e propaga os valores natalinos, como solidariedade e esperança. Em nota, a empresa agradeceu o apoio e os esforços de todos os envolvidos na edição da campanha Papai Noel dos Correios.

“Toda a sociedade participou dessa imensa corrente do bem que uniu esforços da empresa, empregados e voluntários para atender, dentro do possível, aos pedidos de presentes daqueles que se encontram em situação de vulnerabilidade social”, afirmou os Correios em nota.

A campanha foi criada por funcionários dos Correios que, há mais de 30 anos, se comoveram com as mensagens escritas em letrinhas recém-aprendidas ou em desenhos coloridos que chegavam até a empresa e decidiram começar a tirar esses sonhos do papel.

Podem participar crianças de até 10 anos em situação de vulnerabilidade social e crianças com deficiência independente da idade. A iniciativa também contempla cartinhas enviadas por alunos da rede pública até o 5º ano do ensino fundamental e por crianças acolhidas em creches, abrigos e núcleos socioeducativos. No texto, os pequenos e as pequenas podem escolher até três pedidos.