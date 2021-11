Papai Noel tem relacionamento gay em propaganda da Noruega; assista

Para marcar os 50 anos do fim da lei que proibia relações entre pessoas do mesmo sexo na Noruega, uma campanha publicitária dos correios apresentou o Papai Noel em um relacionamento gay.

Intitulado “Quando Harry Conhece Noel”, o vídeo mostra Harry, um homem gay de meia idade, flagrando o Bom Velhinho em sua casa na véspera de Natal.

A história que segue acompanha as visitas anuais do bom velhinho a Harry, mas o contato dos dois é sempre interrompido pela obrigação do Noel em levar os presentes. É quando Harry decide declarar seu amor em uma carta endereçada ao Polo Norte: "Querido Papai Noel, tudo o que eu quero de Natal é você", escreve.

Finalmente, na seguinte véspera de Natal, o amor é correspondido. "Arranjei uma mãozinha este ano para que eu possa ficar com você", diz o velhinho antes de se aproximar para um beijo.

Campanhas anteriores da mesma empresa já trataram de assuntos considerados polêmicos. Em 2019, eles colocaram José - pai de Jesus - como um carteiro em Belém. Já em 2020, eles brincaram com o então presidente americano Donald Trump após perder as eleições, em uma campanha "Faça o Natal Grande de Novo".