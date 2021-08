Papo Correria: Rui Costa não menciona exoneração de secretário da saúde

Durante o Papo Correria desta terça, dia da exoneração do secretário de saúde do estado, o governador Rui Costa iniciou o programa mencionando a queda no número de casos de Covid-19 na Bahia. A falta de pronunciamento do gestou surpreendeu os pouco mais de 250 espectadores que aguardavam pela transmissão ao vivo. “Eu vou abrir com muita alegria, repetindo a mesma notícia da terça-feira passada”, afirmou.

A demissão do secretário Fábio Vilas Boas aconteceu após a divulgação das ofensas do secretário contra a chef e empresária Angeluci Figueiredo, do Preta. A saída de Fábio Vilas-Boas do cargo que ocupava desde janeiro de 2015, ainda no primeiro mandato de Rui Costa, foi anunciada pelo Governo do Estado, através de nota divulgada à imprensa, e minutos depois reafirmada pelo próprio Vilas-Boas nas suas redes sociais. O cardiologista entregou uma carta com o pedido de exoneração na tarde desta terça-feria (3) e a solicitação foi aceita pelo governador Rui Costa.

Na carta, o médico agradeceu a confiança do governador que lhe fez o convite e que "me deu a oportunidade de contribuir para uma verdadeira revolução na saúde visando atender a quem mais precisa". Fábio também desculpou-se por episódios recentes envolvendo a empresária Angeluci Figueiredo.

O governador Rui Costa agradeceu pelo empenho com que o médico conduziu a pasta durante sua gestão. O substituto de Fábio Vilas-Boas será anunciado nos próximos dias. Interinamente, a Sesab será conduzida pela subsecretária Tereza Paim.

Papo Correria

De acordo com dados da Sesab, a Bahia apresentou 4.266 casos ativos hoje. O número aponta para uma queda de 3 mil casos, em relação à terça anterior, que tinha, segundo o governador, cerca de 7 mil ativos. Também caiu o número de pessoas internadas nos hospitais do estado.

“É melhor mudar de assunto”, foi o que o governador respondeu sobre uma pergunta relacionada ao futebol. Respondeu, ainda, algumas pessoas relacionadas à sua vida pessoal e a de sua família e antecipou viagens que deverá fazer nas próximas semanas pelo estado, além de uma série de investimentos estatais.

Na oportunidade, o gestor ainda disse que foram depositados R$45 milhões nas contas das prefeituras da Bahia para o transporte escolar, valor que antes era distribuído ao longo de todo o ano. Dessa vez, graças às limitações impostas pela pandemia, o valor foi semestral.

O governador também respondeu perguntas sobre uma possível desistência da aplicação da vacina Sputnik V nos baianos. Questionado sobre se haveria devolução do valor das vacinas por parte dos russos, ele informou que ainda não houve pagamento por parte do governo do estado, uma vez que a Anvisa ainda não havia liberado a chegada dos imunizantes.

Enfatizou, ainda, o que chama de “impasses criados pelo governo federal para a chegada da Sputnik”. Segundo o gestor, uma nova reunião entre os governadores dos estados nordestinos ocorrerá nas próximas semanas para avaliar se há ainda a necessidade do imunizante. “Se demorar mais algumas semanas, não fará mais sentido, de fato, insistir na chegada da Sputnik. Nós compramos ela no primeiro semestre”, disse.