Para compensar ausência na rua, bloco cria a Arena da Alegria Uh! É Muquiranas

Bloco As Muquiranas prepara um evento especial para o Carnaval 2022 ( Foto: Divulgação)

O desfile do bloco na avenida não vai acontecer. Mas o folião que pagou pela festa em 2021 não ficará desamparado em 2022. No dia 9 de janeiro, quando será realizado o Muqui Fest, a diretoria do Bloco As Muquiranas anunciará o local e as atrações da Arena da Alegria Uh! É Muquiranas. Foi a forma encontrada pelos carnavalescos para que os sócios não passassem mais uma folia em branco. Eu até perguntei na coletiva de lançamento da fantasia se o bloco teria plano B, mas os dirigentes disseram que não - porque seria inviável confinar sete mil homens fantasiados de Doutoras da Alegria sem a presença do público de rua. A coluna do Marrom descobriu que o evento será uma espécie de festival e acontecerá apenas em um dia do Carnaval, com a presença de atrações de vários estilos. E o melhor: o associado terá direito a comprar a camisa, que terá um preço bem convidativo, com um grande desconto que também se estenderá a seus convidados. Posso adiantar que o local escolhido foi um golaço dos caras. Só isso.

Bell Marques fará cerca de 44 shows em dois meses (Foto: Fábio Cunha - Divulgação)

Bell Marques voltou com a corda toda

Desde que se iniciou a retomada dos shows pós-pandemia (apesar do vírus da covid-19 ainda estar na espreita), alguns com capacidade limitada (na Bahia em cinco mil pessoas) e outros com maior flexibilidade em outros estados, o cantor Bell Marques é o destaque dentro da axé music. Só entre os meses dezembro e janeiro de 2022, Bell vai fazer cerca de 44 shows numa maratona de verdadeira resistência. Para se ter uma ideia da dimensão de sua agenda, esse mês ele já passou por Belo Horizonte, Araxá ambas em Minas Gerais, Salvador, Natal, São Paulo e até o final do ano terá Recife, Fortaleza, Trancoso e Barra Grande na Bahia, Maceió, Luís Correa no Piauí, Aracaju e Praia do Forte, onde faz o Réveillon da Virada com Durval Lelys. E janeiro de 2022 segue com a mesma toada, já tendo datas marcadas na Paraíba, Minas Gerais, Espirito Santo, Florianópolis e Salvador. Os músicos de sua banda estão adorando e se depender deles quanto mais melhor.

Olodum dá a partida aos seus Ensaios de Verão (Foto: Magali Moraes - Divulgação)

Bênção do Olodum 2022 acontece dia 4 de janeiro em novo espaço

Promovido pelo Bloco Olodum e comandada pela banda homônima, a Bênção do Olodum está de volta ao Pelourinho dia 4 de janeiro a partir das 19h. Mas, tem novidade: o evento será realizado no novo espaço de eventos do Centro Histórico: o Largo Tieta. Para voltar embalado, os cantores Lazinho, Matheus e Lucas vão apresentar um repertório cheio de hits que marcaram e marcam a trajetória do afro do Pelô, além da nova música de trabalho Lindo Demais. Composição de Elpídio Bastos e Pierre Onassis, na voz de Lucas Di Fiori, a música foi produzida por Titoxossi com direção musical do próprio Elpídio, que usou diversos elementos como o Afrobeat, dub, raggamufin e reggaeton como inspiração, sem perder a essência da batida do Olodum.

Silva em Trancoso

No dia 31/12, a Praia dos Nativos, em Trancoso, recebe o evento A Grande Virada: Festa Origens, com o cantor Silva, o DJ belga Kolombo e o DJ Fran Bortolossi. Eles prometem comemorar a chegada de 2022 animando a pista até a manhã seguinte.

TUM-TUM-TUM*

1 Com shows do Cortejo Afro, Marcia Castro e Bailinho de Quinta, o Réveillon do Bailinho acontece partir das 21h do dia 31 (sexta), no Trapiche Barnabé (Comércio) para dar as boas-vindas a 2022! O evento é open bar e os ingressos já estão à venda no Sympla. Os três participantes sempre fizeram grandes parcerias e prometem fazer um baile muito animado para que o ano novo chegue com boas energias.

2 O Verão Infinito, que será realizado dia 22 de janeiro, no Pipa Beach Club, na Praia do Flamengo, terá como principal atração o cantor e compositor Thiaguinho. A partir das 15h, ele sobe ao palco para cantar seus grandes sucessos. As vendas já estão abertas através do site: https://www.sympla.com.br/verao-infinito---thiaguinho-22012022__1446916.

3 A Confraria formada por Rafa Chaves, Eva Cavalcante, Alex Góes e Alvinho se apresenta na Confraria do Pôr do Sol, que acontece dia 26 de dezembro, a partir das 16h (abertura da casa), no Caminho de Casa da Vila Caramuru, Rio Vermelho. O evento leva a assinatura de Ginno Larry e os ingressos estão à venda através do site http://www.sympla.com.br/event__1431370.