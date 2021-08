Para dar sorte! CORREIO lança copo exclusivo do Enem 2021

A edição do CORREIO desta sexta-feira (27) trará um copo exclusivo, que faz alusão ao Enem 2021, para os leitores que comprarem o jornal em todos os pontos de vendas onde a publicação é comercializada, exceto as grandes redes de supermercado. A versão impressa será vendida por R$ 1,50 e, com mais R$ 1,00, o leitor leva o copo Enem para casa.

Mara Salmeron, gerente de mercado leitor do CORREIO, diz que os copos exclusivos serão vendidos com tiragem de 13.400 exemplares. Além disso, quem adquirir a edição desta sexta, terá acesso a um conteúdo exclusivo sobre o exame.

"Educação é informação. Comprando o exemplar nesse dia, além de bem informado, o leitor adquire o copo com o tema Enem e acessa, através do QR Code, um conteúdo exclusivo do Correio sobre a prova", revela.

O assinante que quiser o copo pode ligar para a Central de Atendimento na sexta-feira e solicitar o utensílio, através do telefone (71) 3480-9140 ou enviar um e-mail para assinante@correio24horas.com.br. A promoção é válida até durar o estoque e a entrega para o assinante é feita apenas na capital.