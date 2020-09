Para embalar, Vitória tenta vencer duas seguidas pela primeira vez

O Vitória busca um feito inédito nesta edição da Série B: vencer dois jogos seguidos na competição. A oportunidade se apresenta diante do CSA, nesta terça-feira (29), às 19h15, no Barradão.

Um triunfo na 12ª rodada é de fundamental importância para se tornar um dos protagonistas do campeonato. Com 17 pontos, o Leão tem o objetivo de entrar no G4 e, para isso, precisa manter o embalo.

Depois de 12 dias apenas de treinamentos, o rubro-negro voltou a campo no sábado e venceu o Oeste por 3x1, de virada. Agora, quer aproveitar a segunda partida seguida em casa para mostrar a força que tem em Salvador contra a equipe alagoana, 14ª colocada e dona de 10 pontos.

Se a briga do Vitória é para entrar no G4, a do CSA é para se distanciar da zona de rebaixamento. Está a dois pontos do Z4 e vive situação delicada inclusive pela fraqueza demonstrada fora de Maceió. O CSA é o pior visitante do torneio, pois perdeu os quatro jogos que disputou longe de casa. Só encontrou o caminho do gol três vezes e sofreu nove. É o único time que ainda não pontuou na casa dos rivais.

Depois de vencer Sampaio Corrêa, Paraná, Cuiabá e Oeste no Barradão, o Leão quer mostrar as garras ao visitante da vez e se manter no ritmo. O retrospecto mostra um cenário positivo, afinal, nenhuma equipe é tão eficiente como dentro de seus domínios como o Vitória na competição. O grupo comandado pelo técnico Bruno Pivetti é dono da melhor campanha como mandante.

Invicto, o rubro-negro tem 86,7% de aproveitamento em Salvador. Além dos quatro triunfos citados, o rubro-negro empatou sem gols com o Náutico. Com isso, conseguiu 13 dos 15 pontos disputados como mandante. Foram nove gols marcados e três sofridos.

Cotado para ser titular hoje, Ewandro contribui para a positividade desses números. “A gente sabe que o objetivo do clube é ser campeão, subir, ir para a Série A. Quero conquistar o objetivo junto com todo mundo”, projeta o atacante, que deu duas assistências na estreia com a camisa do Vitória diante do Oeste. Foram dele os passes para o segundo gol de Léo Ceará e para o de João Victor.

Contratado no início do mês, o jogador emprestado pela Udinese, da Itália, demorou para ser regularizado, mas não decepcionou quando entrou em campo. Por isso, é candidato a uma vaga no ataque diante do CSA. Contra o Oeste, ele substituiu Vico no intervalo.

Outra mudança possível é no meio-campo. Fernando Neto pode retornar ao time e, neste caso, Lucas Cândido ficaria como opção entre os reservas. A novidade no banco será o meia Juninho Quixadá, relacionado pela primeira vez por Bruno Pivetti.

O Vitória deve entrar em campo com Ronaldo, Jonathan Bocão, João Victor, Wallace e Thiago Carleto; Guilherme Rend, Lucas Cândido (Fernando Neto) e Marcelinho; Ewandro (Vico), Léo Ceará e Alisson Farias.

No CSA, o atacante Rodrigo Pimpão retorna de suspensão e, com isso, a tendência é que Andrigo volte para o banco. O restante do time deve ser o mesmo que venceu o Juventude por 3x2 no sábado, em Maceió. A provável escalação: Matheus Mendes, Diego Renan, Cleberson, Luciano Castán e Rafinha; Márcio Araújo, Geovane e Yago; Rodrigo Pimpão, Pedro Júnior e Paulo Sérgio.