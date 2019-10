Para quem quer aprender a trabalhar: mais de 2.500 vagas de estágio estão abertas

A semana começa generosa para as possibilidades de vagas temporárias para agentes censitários e coordenadores para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e para estudantes interessados em estágios, afinal, tanto a Caixa Econômica Federal como a Prefeitura Municipal de Porto Seguro estão disponibilizando mais de três mil vagas, numa oportunidade que reúne, de uma única vez, uma chance de aprender e conquistar um espaço no mercado de trabalho (veja tabela abaixo).

A Prefeitura de Pilar, no estado de Alagoas, por exemplo, está contratando 142 estagiários de cursos de níveis técnico e superior. Poderão participar deste processo seletivo os estudantes regularmente matriculados nos cursos de Administração, Direito, Educação Física, Música, Pedagogia, Psicologia, Serviço Social, Técnico em Enfermagem, Zootecnia, Veterinária, Técnico em Gestão Ambiental, Técnico em Agropecuária, Engenharia Civil, Engenharia Ambiental, Engenharia Agronômica e Biologia. Há também vagas para RH (superior), Arquitetura, Analista de Suporte, Analista de Programa, entre outros.

De acordo com o coordenador do curso CERS MÚLTIPLA, o advogado e administrador de empresas César Tavolieri, os estágios são importantes na vida dos futuros profissionais porque possibilitam conhecer a carreira na prática, amplia o aprendizado de diversas funções, desenvolve habilidades e competências, além de possibilitar estabelecer uma rede de contatos para o trabalho.

“No estágio, é possível aprender técnicas e práticas usuais do mercado de trabalho que não se conseguiria ter acesso numa graduação por mais extensa que seja a cargo horária”, esclarece, ressaltando que a experiência possibilita usar o conhecimento teórico, adaptando-o às intempéries reais. “Um estágio representa, sem dúvida, um aumento exponencial do aprendizado, uma vez que muitos detalhes operacionais foram descobertos e aprimorados depois que saíram da teoria”, completa.

O professor salienta ainda que em todos os cursos, sejam nível médio ou superior, existem disciplinas que os alunos julgam desnecessárias e não dispensam a atenção necessária para aprender. “Durante o estágio o estudante vai se deparar com algumas das situações onde será necessário conhecimento dessas matérias específicas e vai perceber a funcionalidade delas no mercado de trabalho. Assim voltará motivado para concluir essas cadeiras com êxito”, defende.

Para além de todas as possibilidades de aprendizado, César salienta que os estágios auxiliam o estudante a incrementar o currículo. “Trabalho em equipe, superação das frustrações, despertar da responsabilidade. Essas são algumas das habilidades que podem e devem ser desenvolvidas durante os estágios e que são exigidas pelo mercado profissional, então o recém formado que pode dispor dessa competência já terá uma vantagem adicional”, diz. Outra vantagem que o estágio termina possibilitando reside no fato de incrementar o currículo, garantindo a tão sonhada comprovação de experiência antes mesmo da graduação.

Tire o melhor proveito do estágio

Conhecer profissão A experiência do estágio é fundamental para conhecer na prática a carreira escolhida, além de aprender como desempenhar funções variadas dentro da área com exemplos muito mais práticos que aqueles abordados em sala de aula

Turbinar o currículo Com o estágio, o estudante consegue ampliar as experiências profissionais exigidas ainda dentro do período de formação

Network O período do estágio é excelente para estabelecer contatos e amizades para o mercado profissional

Competências e habilidades Trabalhar em grupo, atuar sob pressão, lidar com frustrações e resiliência são algumas habilidades treinadas

Benefícios Algumas oportunidades possibilitam uma boa bolsa e benefícios como planos de saúde e odontológico

Efetivação Um estágio bem aproveitado pode representar contratação futura