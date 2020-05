Paralisação em estação de tratamento reduz abastecimento de água em 25 bairros

O funcionamento das estações de tratamento de água (ETA) que ficam na Boca do Rio (Bolandeira) foi paralisado neste domingo (10), por problemas eletromecânicos e rompimento de uma adutora. De acordo com a Embasa, o problema aconteceu por volta das 7h, após uma queda de tensão no fornecimento de energia elétrica.

Devido à paralisação, algumas áreas de Salvador terão oferta de água reduzida, causando quedas de pressão na rede distribuidora e períodos de intermitência no fornecimento. Ainda segundo a Embasa, a situação deve ser normalizada até as 12h de hoje, quando será iniciado o restabelecimento das pressões na rede distribuidora de forma gradativa.

Em nota, a empresa recomendou “que a população da área afetada use com moderação a água reservada no domicílio até que as estações voltem a operar normalmente”.

Confira as áreas que terão redução na oferta de água:

Liberdade, Pero Vaz, Curuzu, Santa Mônica, IAPI, Novo Horizonte, Sussuarana, Mata Escura, Tancredo Neves, Arenoso, Cabula VI, Cabula, Pernambués, São Gonçalo, Resgate, Narandiba, Saboeiro, Doron, Pituba, Caminho das Árvores, Costa Azul, STIEP, Itaigara, Boca do Rio e Imbuí.