Paraná recebe estudo da Pfizer para vacinar 100% dos adolescentes

O governo do estado do Paraná informou que Toledo será a primeira (e única) cidade brasileira a receber um estudo da Pfizer que irá imunizar toda a população a partir dos 12 anos contra a covid-19.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (24) durante uma reunião do governador Ratinho Júnior (PSD) com a empresa, no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Nesta quarta-feira (25), a cidade recebeu 35.173 doses da Pfizer, autorizada pelo Ministério da Saúde, para concluir a aplicação da primeira dose na população adulta, acima de 18 anos, e nos adolescentes de 12 a 17 anos.



De acordo com o anúncio, o estudo buscará analisar o comportamento do vírus Sars-Cov-2 na cidade com população estimada de 142.645 habitantes, e que foi avaliada como a melhor em termos de estrutura e organização do sistema de vacinação e de combate à covid-19.



Com o novo lote destinado para a pesquisa, a aplicação começa já na quinta-feira (26) nos jovens de 19 e 20 anos. O cronograma ainda prevê que na próxima segunda (30) serão atendidos os adolescentes de até 12 anos. Na terça (31), haverá repescagem dos grupos.