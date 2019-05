Parcela antecipada: o desconto é obrigatório?

Caso eu queira antecipar parcelas de empréstimos bancários, financiamentos ou do parcelamento do cartão de crédito, a instituição responsável pela concessão do crédito é obrigada a me dar desconto? Fernando Vilela

Olá Fernando. Em todo financiamento ou empréstimo, está inserido nos valores pagos o custo financeiro da operação, como as taxas de abertura de crédito, seguros, juros, dentre outros. Todo o cálculo é feito considerando o prazo de contratação, portanto, os juros inseridos nas parcelas compreendem o custo financeiro para todo o período do contrato. Quando o cliente decide antecipar o pagamento, seja amortizando parcialmente o contrato ou fazendo a quitação, significa que aquele prazo que foi contratado inicialmente, será reduzido, portanto, o recurso objeto do empréstimo ou financiamento será utilizado por menos tempo. Por conta disso, ao antecipar o pagamento a instituição financeira faz um deságio do contrato, não se trata de um desconto ou benefício, é um procedimento obrigatório nesses casos, que reduz o montante a ser pago como quitação da dívida.



Edísio, que aplicação você recomenda para quem quer investir por mês R$ 200 a curto prazo? Alice Maia

Olá Alice. Quando o assunto é investimento, podemos encontrar uma infinidade de produtos financeiros disponíveis no mercado, contudo, é fundamental que conheçamos o perfil do investidor e seus projetos, para poder fazer uma orientação assertiva. Considerando a sua necessidade, é possível investir em Título Público com risco baixo e liquidez coerente com o prazo que deseja resgatar. Verifique no Tesouro Direto as opções de títulos e suas respectivas dadas de vencimento, assim poderá escolher o que se adequar melhor às suas necessidades.





Como conseguir uma linha de crédito para investir no meu próprio negócio? Os bancos digitais tem linhas com taxas melhores do que os bancos comuns para quem é empreendedor? Alexandre Oliveira

Olá Alexandre. A maioria dos empreendedores precisam de um apoio financeiro para iniciar um novo projeto, e não faltam opções de captação, contudo, conseguir aprovar um crédito para um novo negócio não é tão fácil quanto parece. Com o advento das plataformas digitais aumentaram as opções de instituições financeiras ofertando esse tipo de crédito, e até certo modo, houve uma pequena desburocratização em alguns casos, mas nem tudo são flores. Conseguir crédito para um projeto já em andamento é um pouco mais fácil, pois a empresa já possui relacionamento com a instituição, já comprova faturamento médio, enfim, consegue apresentar melhores garantias para se tornar elegível ao crédito. Mas para projetos que estão iniciando, o caminho será um pouco mais longo. Os bancos de fomento possuem linhas muito atrativas, cum juros bem baixos, mas exigem garantia real, o que as vezes inviabiliza para o empreendedor. Portanto, o melhor caminho é fazer um bom plano de negócio e se preparar para atender as exigências e conseguir uma boa taxa de juros, caso contrário, é buscar nos bancos comerciais, incluindo os digitais, mas certamente com um custo financeiro um pouco maior.