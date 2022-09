Parceria do CORREIO vence Prêmio de Comunicação da Fundação José Luiz Egydio Setúbal

O especial Infâncias Atípicas, publicado no CORREIO, em janeiro de 2022, foi vencedor da 2ª edição do Prêmio de Comunicação da Fundação José Luiz Egydio Setúbal. A premiação aconteceu na noite desta quinta-feira (15) no Museu de Arte Moderna, em São Paulo. Ao todo, 185 iniciativas foram inscritas no prêmio.

A série do tema "saúde da criança e do adolescente", feita pelas jornalistas Carla Bittencourt e Mariana Della Barba, mostra como crianças neurodiversas atravessaram o início da pandemia e como isso afetou a saúde e o desenvolvimento delas e de suas famílias, em especial, das mães, ainda as principais responsáveis pelo cuidado de crianças pequenas.

O trabalho venceu na categoria "Iniciativa Digitais" e teve ilustrações da artista Suzane Lopez e desenvolvimento da T2 – Comunicação e Gestão de Projetos.

Carla Bittencourt revela que tudo começou quando ela conheceu Mariana Della Barba durante um tempo como bolsista na Universidade de Columbia, dos Estados Unidos. Lá, Carla apresentou um seminário com o tema "primeira infância".

"A conexão foi imediata. Eu estava saindo do puerpério, ela era mãe, e nunca perdemos contato, mesmo em cidades diferentes. A Universidade abriu a bolsa e nos inscrevemos juntas, pensando nas mães e crianças atípicas durante a pandemia, e considerando a condição social. Fomos conversar com essas mães, terapeutas e educadoras, ainda no início da pandemia", conta.

Sobre a premiação, Mariana Della Barba afirma que é uma oportunidade de incentivar jornalistas a escreverem sobre o assunto. "Esse tipo de prêmio para matérias envolvendo crianças atípicas costuma ser raro. É difícil emplacar esse tipo de matéria, então um prêmio como esse ajuda a incentivar outros jornalistas a cobrirem mais esse assunto".

No Correio, o especial teve a edição impressa de João Galdea, edição digital de Wladimir Pinheiro e coordenação de redes sociais de Jorge Gauthier. A gestão do projeto foi conduzida pela editora-chefe Linda Bezerra. O especial contou também com um podcast, publicado pelo Jornal.

João Galdea, o editor da edição do fim de semana, diz que percebeu que a matéria renderia um prêmio assim que leu.

“É um trabalho fantástico de Carla e Mariana, feito com muita sensibilidade e carinho, mas também muita rigidez no sentido de demonstrar uma realidade tão difícil vivida, quase sempre, por mães solos, e por outras mulheres que se uniram no cuidado de crianças neurodiversas em um momento tão delicado, que foi aquele início de pandemia. Assim que fiz a primeira leitura, já imaginando que caminhos dar ao conteúdo no jornal impresso, tive a exata noção de que se tratava de algo digno de prêmio, e não deu outra”.

Confira o especial: Infâncias Atípicas – Reportagens sobre os efeitos da pandemia de Covid-19 na primeira infância de crianças atípicas