Parceria entre Hemoba e PM estimula doação de sangue a partir desta terça (8)

A partir desta terça-feira (8), a Fundação Hemoba e a Polícia Militar lançam a campanha 'Doe uma gota de carinho'. A campanha acontecerá nas 24 unidades de coleta que atendem Salvador e demais munícipios da Bahia e tem o objetivo de sensibilizar e mobilizar tanto a tropa como a sociedade baiana a realizarem a doação de sangue para os bancos da Hemoba que se encontram em situação crítica na capital e interior da Bahia.

Durante a pandemia, os estoques de sangue até agosto de 2020 tiveram uma queda significativa, representando uma baixa de 17% de candidatos à doação e de 15% de bolsas coletadas em relação ao mesmo período de 2019. Para evitar essa constante, a Hemoba tem atendido por hora marcada, levado os Hemóveis a bairros e condomínios no intuito de facilitar o acesso das pessoas à doação de sangue e se fortalecido com parcerias.

Com a Polícia Militar, a mobilização acontece entre os dias 8 e 11 de setembro. Em Salvador, os postos de coleta ficarão instalados na Vila Policial Militar do CAB nos dias 8 e 9 e na Vila Policial Militar do Bonfim nos dias 10 e 11, das 08h às 17h. As Vilas estarão abertas a quem quiser dar sangue - não apenas militares -, com espaço para triagem e colega nos Hemóveis.

O médico hematologista e diretor da Hemoba Fernando Araújo explica que, dado o cenário de pandemia e isolamento social, os números assustam especialmente pelo aumento das demandas de transfusão com os agravamentos pela covid-19.

“Por isso, a parceria com a Polícia Militar ressalta o compromisso da corporação com a vida do cidadão baiano. A ação é salvar vidas e faz com que honremos cada gesto solidário nesse momento”, completa.

A capitã Janaína, coordenadora do projeto do Departamento de Direitos Humanos da Polícia Militar, disse que, ao tomar conhecimento sobre a queda nas doações durante a pandemia, o comando da Instituição foi sensibilizado. “Nos organizamos para mobilizar a sociedade e a tropa e, dessa forma, ajudar a restabelecer a capacidade mínima de bolsas de sangue”, disse.

No interior do estado, as doações podem ser realizadas nos 24 postos de coleta da Hemoba, que incluem as cidades de Feira de Santana, Camaçari, Eunápolis, Barreiras, Recôncavo da Bahia, Alagoinhas, Vitória da Conquista e outras regiões do estado.