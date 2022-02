Paredão Tropical com Gaby Amarantos, Brown e os blocos Ilê Aiyê e Cortejo Afro

Gabi Amarantos (Rodolfo Magalhães - Divulgação)





No dia que seria o Domingo de Carnaval vai acontecer o Paredão Tropical, com apresentação do cantor compositor Carlinhos Brown, Gaby Amarantos, Xanddy, Lia de Itamaracá, Larissa Luz e os blocos Ilê Aiyê, Cortejo Afro e Didá. A Devassa vai transportar a folia das ruas para 100 janelas históricas de Salvador para homenagear a música preta percussiva, a essência do Carnaval. O Paredão Tropical é neste domingo, às 20h45, com transmissão ao vivo no canal Multishow e no YouTube, Twitter e Facebook de Devassa. Não vamos ter a folia na rua, mas o que não vão faltar são opções para o folião vestir sua fantasia e curtir.

Xanddy, Claudia, Tomate e Saulo (Montagem de Eduardo Bastos Equipe CORREIO)

Os “estrangeiros” da Axé Music

Mesmo fazendo shows regularmente pelo Brasil, quatro nomes importantes da cena axé resolveram há algum tempo morar fora do país. Os Estados Unidos da América foi o país escolhido. Primeiro por Claudia Leitte, que escolheu a princípio Los Angeles, na Califórnia, e agora reside em Miami, na Flórida. Mesmo destino do cantor Tomate, ou Tom Krey, que anda sumido da ‘terra brasilis’ e os fãs cobram muito sua presença para um show, ao menos. Orlando, também na Flórida, foi o destino escolhido por Xanddy e Carla Perez, com seus filhos já totalmente adaptados ao american way of life. Apesar de não ser do axé, quem também está morando por lá é a baiana Simone, que faz dupla com Simaria. E, mais recentemente, quem voltou para San Diego, Califórnia, foi Saulo Fernandes.

Carnaval de Salvador (Arquivo CORREIO)

Vote no Troféu Correio Folia

Pelo segundo ano consecutivo, os circuitos de rua de Salvador estarão vazios. Mas isso não quer dizer que não haverá música para animar a folia de 2022 em casa. Artistas baianos e “de fora” lançaram hits que seriam fortes candidatas a música do Carnaval, como diria Márcio Victor. Por isso, o CORREIO decidiu entregar o tradicional prêmio Troféu Correio Folia 2022 mesmo sem a folia momesca. O jornal definiu algumas candidatas, com curadoria feita pelos jornalistas da redação e com base nas músicas lançadas e mais tocadas nesse Verão. Agora, você irá escolher qual a melhor música para curtir mais um Carnaval ‘dendicasa’. A lista completa no site do CORREIO e o resultado será divulgado na próxima terça-feira (29). O Correio Folia tem patrocínio da Goob e apoio da AJL Locadora, Jotagê Engenharia e Comdados.

Sylvia Patrícia no Varand’ellas

Vai ter Carnaval no Varand’ellas (Boca do Rio). No domingo, a partir das 15h50, quem vai se apresentar é a cantora e compositora Sylvia Patrícia, trazendo no repertório músicas que fazem parte do imaginário dos foliões baianos.

TUM-TUM-TUM*

1 O grupo Botequim vai levar a alegria da folia momesca para o Pátio da Igreja do Santo Antônio no sábado, às 17h, com um encontro regado a marchinhas de Carnaval e clássicos do samba. A abertura da festa será animada por DJ Guerreiro, e a noite ainda conta com a participação especial da cantora e compositora Juliana Ribeiro.

2 O Carna Quintal vai movimentar o Quintal da Mangueira (Av. Jorge Amado), no sábado, a partir das 16h, com o Axé Para Sempre reunindo os cantores Zé Honório e Eric Bohana. Tem ainda participações especiais do cantor e compositor Tonho Matéria e do Grupo Frutos Tropicais.

3 O bloco Alerta Geral convoca seus ‘alerteiros’ e amantes do samba para participarem da tradicional Quinta do Samba, que vai acontecer hoje, a partir das 20h, através de uma live, na página oficial da agremiação no site YouTube (blocoalertageral), com o Eduardinho e as participações locais do Grupo Miudinho, Juliana Ribeiro e Samantha Tosto, além dos cariocas Xande de Pilares, Délcio luiz, Fundo de Quintal e Renato da Rocinha, entre outros.