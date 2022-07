Parentes da 'mulher da casa abandonada' são investigados por abandono de incapaz

A Polícia Civil de São Paulo está investigando se a "mulher da casa abandonada", tema de podcast produzido para o Jornal Folha de São Paulo, está em situação de abandono de incapaz. Margarida Bonetti foi acusada de ter mantido uma funcionária em condições análogas à escravidão entre o fim da década de 1970 e o começo dos anos 2000, nos Estados Unidos.

Ao UOL, o órgão informou que o filho e a irmã de Margarida estão sendo intimados a prestar depoimento. O inquérito apura se a mulher sofre de algum distúrbio psiquiátrico.

Ela mora, há duas décadas, no bairro de Higienópolis, bairro nobre de São Paulo, em uma mansão abandonada, sem saneamento básico.

Margarida estava escondida depois de deixar o país norte-americano sem ser julgada pelo crime que teria cometido. O marido dela, no entanto, cumpriu a pena de seis anos e meio de prisão, engenheiro brasileiro Renê Bonetti. O podcast viral revela a história do caso.

Investigação policial

Na semana passada, a Polícia Civil de São Paulo abriu uma investigação após receber ligações da vizinhança com relatos de que residia no imóvel "uma pessoa que apresenta problemas de saúde mental, e que estaria necessitando de ajuda", segundo informou o UOL, que teve acesso ao boletim de ocorrência.

"A residência está em estado de abandono, com vasta vegetação cobrindo a entrada do imóvel, que estava fechado. Porém, foi possível perceber que havia uma luz acesa. A residência estaria sendo ocupada por uma moradora, que apresenta problemas mentais e supostamente recebe visita de uma irmã, que por sua vez costuma deixar alimentos para ela", diz o boletim de ocorrência obtido pelo portal.

No último domingo (3), integrantes do Instituto Luisa Mell pularam o muro do imóvel para resgatar os cães na residência, abandonada por Margarida após a repercussão do podcast.

"A casa não está somente insalubre como com um cheiro terrível. E a dona foi embora!", diz publicação do instituto no Instagram.

O delegado Roberto Monteiro, da Seccional do Centro de São Paulo, comentou o caso ao portal: "Ela [Margarita Bonetti] vive em uma casa sem água, sem esgoto e em situação precária, em uma casa abandonada. Se está lá dentro nessas circunstâncias, supostamente houve abandono por parte da família. É importante que se apure se houve abandono de incapaz. Vamos ouvir membros da família para obtermos informações desse caso tão misterioso."

Atualmente, não há mandado de prisão pendente nos Estados Unidos contra Margarida, diz o delegado.

Margarida, seu filho e sua irmã não foram localizados para que pudessem se posicionar sobre o caso.