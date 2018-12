Paris: manifestantes e polícia entram em confronto e 205 são detidos

Um protesto contra o aumento no preço de combustíveis e perda do poder aquisitivo terminou com pelo menos 205 detidos pela polícia em Paris, na França, na manhã deste sábado (1º). Manifestantes e policiais entraram em confronto na famosa Avenida Champs-Elysées.

Em todo país, os protestos reuniram mais de 35 mil pessoas, segundo estimativa do primeiro-ministro, Edouard Philippe. Com coletes amarelos (gilets jaunes, em francês), cerca de 5 mil dos manifestantes foram justamente à Champs-Elysées.

As lojas da tradicional Galeria Lafayette e da Printemps foram evacuadas na capital por conta da violência do confronto. Houve incêndios em alguns pontos e quebra-quebra. Um fuzil foi roubado de uma viatura da polícia francesa, segundo as autoridades.

Em Buenos Aires, o presidente francês Emmanuel Macron falou sobre os protestos, depois do término da cúpula do G20. Ele afirmou que vandalismo e violência nao se justificam e que o descontentamento da população deve ser manifestado de uma maneira pacífica.

"Nada justifica que forças de segurança sejam atacadas, lojas saqueada, prédios públicos e privados incendiados, pedestres e jornalistas ameaçados ou o Arco do Triunfo sujo", disse à imprensa.

Macron afirmou que os manifestantes que usam violência querem apenas espalhar o caos e que no seu retorno vai convocar uma reunião com ministros para discutir o que o governo deve fazer.